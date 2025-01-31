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湘瑩結婚喜訊引來酸民！遭諷「有老公就免搭計程車了」她正面回應

記者劉宛欣／綜合報導

女星王嫚萱（舊名：湘瑩）2012年捲入Makiyo醉毆運將事件，不只重創演藝形象，工作也跟著陷入停擺，事業直到近年才憑藉自身努力逐漸回溫，且改名王嫚萱。27日小年夜這天突然宣布結婚喜訊，透露其實已經低調結婚1個月，湧入許多祝福的留言，但也冒出諷刺她當年計程車事件的網友，對此她也沒有閃躲，正面給出回覆。

▲王嫚萱回應網友留言。（圖／翻攝自王嫚萱臉書）

▲王嫚萱日前宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自王嫚萱臉書）

王嫚萱日前發文曬出浪漫白紗照，親自宣布結婚的好消息，網友、粉絲以及一眾圈內好友們紛紛送上祝福，而這之中也出現了提起2012年爭議的人，寫下「哇…恭喜，有了老公應該就不用搭計程車了，替所有司機感到開心」酸度爆表，對此，她選擇直球對決，親自在該留言底下回應「我還是會搭計程車」。

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▲王嫚萱回應網友留言。（圖／翻攝自王嫚萱臉書）

▲王嫚萱回應網友留言。（圖／翻攝自王嫚萱臉書）

此前，王嫚萱27日在IG發文，寫下：「新婚剛滿一個月的王太太，每天都被寵愛著 覺得自己超級幸福。」並PO出自己穿著婚紗的美麗照片，而其實她早已在2024年12月結婚，喜訊藏了1個月才曝光，網友紛紛湧入留言道賀。事實上，湘瑩去年9月出席活動時，大方坦承感情狀況，罕見認了和圈外男友已交往1年多，但對於戀愛細節則沒有多談。

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