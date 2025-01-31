肖戰《射鵰》評價兩極！觀眾狠諷「像賽亞人打架」票房疑灌水

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸春節電影《射鵰英雄傳：俠之大者》由徐克執導，人氣男星肖戰飾演郭靖，從大年初一上映至今，票房累計已突破4.62億人民幣（約21.1億台幣），但作品的評價確相當兩極。有觀眾批評電影缺乏傳統武俠元素，笑稱根本是「賽亞人打架」。

▲《射鵰英雄傳：俠之大者》由肖戰主演。（圖／翻攝自豆瓣電影）

根據影音平台bilibili的上的網友評價，多名影評博主發片大肆批評《射鵰英雄傳：俠之大者》，直言「武俠已死」，認為電影和傳統的武俠故事幾乎無關。肖戰在片中的表現被批評為只是在擺造型，尤其是在與西毒歐陽鋒的對決中，大多數場面依賴特效，缺乏實際的武打動作和肢體接觸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《射鵰英雄傳：俠之大者》評價相當兩極。（圖／翻攝自豆瓣電影）

《射鵰英雄傳：俠之大者》改編自金庸的原著，涵蓋了第34回至40回的故事情節，主要聚焦於桃花島上巨變、江南七怪的死亡，郭靖與黃蓉的分離及重逢，講述如何聯手抵抗蒙古的入侵。然而，實際呈現的故事卻與觀眾期待相差甚遠，大部分篇幅都被拿來描寫郭靖與黃蓉之間的感情戲，甚至出現了黃蓉與華箏因三角戀問題大打出手的情節，被批像是一部「垃圾古裝偶像劇」。

除了劇情問題，還有網友質疑電影的票房數字疑似造假，據部分部落客指出購票時顯示場次接近滿座，實際到場後卻發現大約只有30名觀眾，不禁懷疑電影票房有灌水嫌疑。