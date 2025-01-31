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專訪／各務禮美奈入主小龍女！「遭2度霸凌、酸民謾罵」樂觀：沒比媽過世還痛

記者吳睿慈／專訪

「最讓我低潮的是媽媽過世，其他事情我沒什麼感覺，假如說酸民罵我，我也沒感覺。」台日混血各務禮美奈在2024年9月正式成為味全龍啦啦隊練習生，她擁有深邃五官、洋娃娃般的外表，日前參加實境節目《炸裂吧！女孩》打響知名度。節目裡展現樂觀進取的精神，但其實她在這段成長的道路上走得不容易，媽媽在她17歲時去世，與好友創業卻鬧翻，多次苦嚐失敗滋味，她仍保持善良，笑喊：「幸好紅隊都是善良的人，所以我們一直好到現在！」

▲▼「啦啦隊小龍女」各務禮美奈過年專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「啦啦隊小龍女」各務禮美奈過年專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台日混血各務禮美奈因參加《炸裂》愛上站在舞台的成就感，選擇徵選加入啦啦隊。（圖／記者湯興漢攝）

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各務禮美奈9月加入味全龍，因參加《炸裂》愛上與隊友團結努力出的成就感，還有站上舞台的感覺，毅然決然接下啦啦隊的挑戰，盼望再次感受那份熱血感。她笑說：「是因為《炸裂》那3場公演，我很享受舞台，也喜歡團練的感覺，發現有啦啦隊徵選我就很想參加。」

加入啦啦隊並非突然興起，各務禮美奈詢問過《炸裂》同為啦啦隊團員的意見，做好心理準備進到球團，一個月內要熟背近100首的球員練習曲，沒有深厚的舞蹈底子，但憑一股不認輸的毅力，她每天花6小時練習，在短短15天內全部背下來，「我連排隊吃飯都在旁邊跳舞，去朋友家看大家沒事，我就打開電視默默練舞」，朋友虧她走火入魔，但她的努力終有回報。

▲▼「啦啦隊小龍女」各務禮美奈過年專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲各務禮美奈稱讚台灣球迷很熱情，還會送保暖物品給她。（圖／記者湯興漢攝）

各務禮美奈正式亮相時，舞台帶給她滿滿回饋，尤其是站上大巨蛋還有天母體育館之際，「我在跳的時候，球迷也會跟著一起跳，覺得很有成就感」，就算當天下大雨，她淋著雨應援，心中仍是激動的，她稱讚台灣粉絲真的很熱情，會送暖暖包等物品，就怕她著涼。

各務禮美奈對自己控管嚴格，身高165公分，但平時體重維持在45公斤，「只要多1公斤就會焦慮，然後想說要減下來」，她笑說：「可能我是天秤座愛美。」人生巔峰體重最高來到49公斤，她靠著管住嘴慢慢瘦下來，「不要吃宵夜、不要吃甜的東西、澱粉麵飯類也不吃，可以多吃菜類，然後還有低糖水果，像是芭樂、鳳梨、蘋果」。

▲▼「啦啦隊小龍女」各務禮美奈過年專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲各務禮美奈很喜歡台灣過年的氣氛。（圖／記者湯興漢攝）

適逢過年，各務禮美奈身為台日混血，她回憶：「台灣比較有氣氛，我很喜歡台灣的過年，因為親戚在台中，我們都會回去，阿姨他們會煮。」不忘提醒自己「我今年犯太歲要去拜拜」，自嘲是最迷信的日本人，「我喜歡去拜拜，心情比較安心，受到表姐的影響，我還會念經」。

她相信念經有助於去世的媽媽，「在我17、18歲的時候媽媽過世，已經過了10年，現在反而會想要一直提到她，因為我很怕忘記，有時候還是會回想她的照片，我為什麼會念經，就是因為想要把返回給媽媽，這樣有用吧？」曾經覺得「為什麼在我們身上會遇到這種事」，她花了2年才走出失去母親的痛，只是直到現在一年還是會有一次無故流淚，「可能聽到一首歌一句話、或是開車看到媽媽牽著小孩會哭」，一年總有一次會被點起開關。

▲▼「啦啦隊小龍女」各務禮美奈過年專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲各務禮美奈成長環境一路充滿荊棘。（圖／記者湯興漢攝）

媽媽去世之前，各務禮美奈考到駕照，但當時媽媽已經病重，「我沒有機會載到她，算是比較大的遺憾」，而她當時考上澳洲大學，爸爸一句話「希望我們家人不要分開」，於是她留在台灣陪伴家人。各務禮美奈比一般同齡小孩還早經歷社會磨練，曾在台、日兩地生活，卻分別在幼稚園轉學時、國三轉學時被霸凌過，造就她成熟獨立的思想。

幼稚園因性格安靜、日文不好，遭到班上大姐頭霸凌，剪壞她的制服，媽媽乾脆讓她去學空手道，讓她學會保護自己，國三時轉學回台灣，又因中文不好被欺負，同學把她的鉛筆盒放在吊掛式電風扇上，鉛筆盒掉下來沾到蛋糕，她抗議無效，自己哭著把鉛筆盒洗乾淨，這2段霸凌過往，後來不了了之，以前的同學後來皆斷了聯絡。

各務禮美奈苦笑：「曾經想過世界為何這樣對我？」出社會後，媽媽過世以外，她在進入《炸裂》前，與幾位好友創業又因理念不合撕破臉，但她不曾因此陷入低潮：「最讓我低潮的是媽媽過世，除此以外的事情，我沒什麼感覺，假如說酸民罵我，我也沒感覺，媽媽的事真的讓我最難過，沒有比那個還難過的事。」她笑了一下自我反省：「酸民罵的有時候也是正確的，舞蹈要進步，我就覺得好像也是，我不會走心，因為我就會想到媽媽（過世）的事。」

▲▼「啦啦隊小龍女」各務禮美奈過年專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「啦啦隊小龍女」各務禮美奈過年專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲各務禮美奈希望2025年轉正成啦啦隊隊員，也想向弟弟各務孝太看齊，跨界戲劇圈。（圖／記者湯興漢攝）

各務禮美奈體恤爸爸10年來代母職，她每年都會包紅包給爸爸，數字不大，只希望心意到就好，「以後賺多一點，會包多一點給爸爸」，2025年的目標，她盼望從練習生身份轉正為正式隊員，向弟弟各務孝太看齊，跨界戲劇圈，也希望有機會在日本發展，「謝謝粉絲一直的支持，有些人可能是從《炸裂》支持我到現在，有些人可能是因為弟弟認識我，希望大家可以一直支持我。」希望繼續與球迷在球場見面，用正能量感染粉絲。

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