沐妍證實離開樂天桃猿！　官方聲明致謝：是球團背後的重要支柱

記者劉宛欣／綜合報導

沐妍（鄒沐妍）是樂天桃猿隊的專屬MC，12年來在球隊的表現深受廣大球迷喜愛，怎料，樂天官方31日晚上卻突然發出公告貼文，宣布她將離開，她稍早也透過社群簡短回應，表示「感謝樂天這個溫暖的大家庭，有你們的關心讓我充滿感謝」。

▲樂天桃猿宣布沐妍離開。（圖／翻攝Rakuten Monkeys臉書）

「Rakuten Monkeys」臉書粉絲專頁31日晚間突然在臉書發出公告，附上了專屬MC沐妍在場上的美照，寫下「感謝沐妍這12年來在球隊的付出與陪伴，從2013年加入當時的LamiGirls到後來成為樂天專屬MC，沐妍總是全力以赴，用專業、笑容與熱情感染所有人」，並稱讚她「沐妍不僅是場上的亮點，更是球團背後的重要支柱」。

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沐妍入隊12年，如今確定離開樂天桃猿，聲明中也寫下祝福「感謝沐妍多年來與球團與10號隊友們共同創造的點滴回憶。妳的名字，將永遠在桃園球場的每一個角落閃耀。謝謝妳，沐妍，願未來充滿光芒與精彩！」



對此，許多網友湧入沐妍的社群表達不捨，沐妍本人則在稍早簡短先透過Instagram限時動態回應表示：「謝謝大家的關心，訊息一下子爆炸，我在陪家人，所以無法一一回覆，現在也晚了，就讓大家好好休息，明天我再發文跟大家好好說再見。」最後也不忘先感激團隊「感謝樂天這個溫暖的大家庭」。

▲沐妍回應。（圖／翻攝自沐妍IG）



以下為樂天貼文全文：

感謝沐妍這12年來在球隊的付出與陪伴，從2013年加入當時的LamiGirls到後來成為樂天專屬MC，沐妍總是全力以赴，用專業、笑容與熱情感染所有人，沐妍不僅是場上的亮點，更是球團背後的重要支柱。

如今，沐妍將結束她在Rakuten Monkeys的旅程，迎向人生的新篇章。感謝沐妍多年來與球團與10號隊友們共同創造的點滴回憶。妳的名字，將永遠在桃園球場的每一個角落閃耀。

謝謝妳，沐妍，願未來充滿光芒與精彩！