ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

沐妍證實離開樂天桃猿！　官方聲明致謝：是球團背後的重要支柱

記者劉宛欣／綜合報導

沐妍（鄒沐妍）是樂天桃猿隊的專屬MC，12年來在球隊的表現深受廣大球迷喜愛，怎料，樂天官方31日晚上卻突然發出公告貼文，宣布她將離開，她稍早也透過社群簡短回應，表示「感謝樂天這個溫暖的大家庭，有你們的關心讓我充滿感謝」。

▲樂天桃猿宣布沐妍離開。（圖／翻攝Rakuten Monkeys臉書）

▲樂天桃猿宣布沐妍離開。（圖／翻攝Rakuten Monkeys臉書）

「Rakuten Monkeys」臉書粉絲專頁31日晚間突然在臉書發出公告，附上了專屬MC沐妍在場上的美照，寫下「感謝沐妍這12年來在球隊的付出與陪伴，從2013年加入當時的LamiGirls到後來成為樂天專屬MC，沐妍總是全力以赴，用專業、笑容與熱情感染所有人」，並稱讚她「沐妍不僅是場上的亮點，更是球團背後的重要支柱」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沐妍入隊12年，如今確定離開樂天桃猿，聲明中也寫下祝福「感謝沐妍多年來與球團與10號隊友們共同創造的點滴回憶。妳的名字，將永遠在桃園球場的每一個角落閃耀。謝謝妳，沐妍，願未來充滿光芒與精彩！」

對此，許多網友湧入沐妍的社群表達不捨，沐妍本人則在稍早簡短先透過Instagram限時動態回應表示：「謝謝大家的關心，訊息一下子爆炸，我在陪家人，所以無法一一回覆，現在也晚了，就讓大家好好休息，明天我再發文跟大家好好說再見。」最後也不忘先感激團隊「感謝樂天這個溫暖的大家庭」。

▲沐妍回應。（圖／翻攝自沐妍IG）

▲沐妍回應。（圖／翻攝自沐妍IG）

以下為樂天貼文全文：

感謝沐妍這12年來在球隊的付出與陪伴，從2013年加入當時的LamiGirls到後來成為樂天專屬MC，沐妍總是全力以赴，用專業、笑容與熱情感染所有人，沐妍不僅是場上的亮點，更是球團背後的重要支柱。
如今，沐妍將結束她在Rakuten Monkeys的旅程，迎向人生的新篇章。感謝沐妍多年來與球團與10號隊友們共同創造的點滴回憶。妳的名字，將永遠在桃園球場的每一個角落閃耀。
謝謝妳，沐妍，願未來充滿光芒與精彩！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

推薦閱讀

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

沐妍證實離開樂天桃猿！　官方聲明致謝：是球團背後的重要支柱

沐妍證實離開樂天桃猿！　官方聲明致謝：是球團背後的重要支柱

她「身體藍藍的」就醫尷尬認性癖！Albee流理台激戰　5女星房事全洩

她「身體藍藍的」就醫尷尬認性癖！Albee流理台激戰　5女星房事全洩

震撼彈！47歲侯佩岑「宣布離開台灣」定居上海…脫口：想找房子了

震撼彈！47歲侯佩岑「宣布離開台灣」定居上海…脫口：想找房子了

和理想型合演夫妻！戲外猛追「先有後婚」　韓劇12對假戲真做夫妻檔

和理想型合演夫妻！戲外猛追「先有後婚」　韓劇12對假戲真做夫妻檔

拍陳晨威臉頰兩下挨轟不尊重！　曾國城怒發聲反擊：我才是受害者

拍陳晨威臉頰兩下挨轟不尊重！　曾國城怒發聲反擊：我才是受害者

「最美代理商」大尺度全脫了！火辣胴體看光　消失台灣1年→女強人

「最美代理商」大尺度全脫了！火辣胴體看光　消失台灣1年→女強人

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

連《D社》都放棄拍的5韓星！親口投降：無料可拍　金秀賢唯一黑料曝光

連《D社》都放棄拍的5韓星！親口投降：無料可拍　金秀賢唯一黑料曝光

叫車被司機嫌太胖「坐不進去」拒載！　女星怒提告求償斥：歧視

叫車被司機嫌太胖「坐不進去」拒載！　女星怒提告求償斥：歧視

朱智勳演活瘋狂外科醫師！《外傷重症中心》登全球榜打敗《魷魚2》

朱智勳演活瘋狂外科醫師！《外傷重症中心》登全球榜打敗《魷魚2》

《報告班長》張立威最後身影！　半年前暴瘦臉頰凹陷…新劇變遺作

《報告班長》張立威最後身影！　半年前暴瘦臉頰凹陷…新劇變遺作

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

沐妍證實離開樂天桃猿！　官方聲明致謝：是球團背後的重要支柱

她「身體藍藍的」就醫尷尬認性癖！Albee流理台激戰　5女星房事全洩

震撼彈！47歲侯佩岑「宣布離開台灣」定居上海…脫口：想找房子了

和理想型合演夫妻！戲外猛追「先有後婚」　韓劇12對假戲真做夫妻檔

拍陳晨威臉頰兩下挨轟不尊重！　曾國城怒發聲反擊：我才是受害者

「最美代理商」大尺度全脫了！火辣胴體看光　消失台灣1年→女強人

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

連《D社》都放棄拍的5韓星！親口投降：無料可拍　金秀賢唯一黑料曝光

叫車被司機嫌太胖「坐不進去」拒載！　女星怒提告求償斥：歧視

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

沐妍

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 孫生認愛G奶女神「第一天見面就愛愛」！女方想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光
  2. 負傷斷了選手路！南柱赫轉當演員橫掃各獎　盤點運動員出身5藝人
  3. 肖戰《射鵰》評價兩極！觀眾狠諷「像賽亞人打架」票房疑灌水
  4. 沐妍證實離開樂天桃猿！　官方聲明致謝：是球團背後的重要支柱
  5. 專訪／各務禮美奈入主小龍女！「遭2度霸凌」樂觀：沒比媽過世痛
  6. 湘瑩結婚喜訊引來酸民！遭諷「有老公就免搭計程車了」她正面回應
  7. 蔡康永「父母其實很容易失職」！10金句助轉念：愛情應要幫你忙
  8. 叫車被司機嫌太胖「坐不進去」拒載！　女星怒提告求償斥：歧視
  9. 澳門F.I.R隊長首登春晚！　合作偶像天后容祖兒揭她「私下暖舉」
  10. AV女優「最不堪的拍片回憶」　上原亞衣、並木優揭辛酸

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366