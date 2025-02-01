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負傷斷了選手路！南柱赫轉當演員橫掃各獎　盤點運動員出身5藝人

記者張筱涵／綜合報導

南韓運動員在退役後，轉戰演藝圈的例子並不少見，不過也有許多擁有好身材的藝人，其實就學時期是運動項目專精，都是未來體育界的明日之星，但卻因為受傷或當下時局而不得不放棄，不過他們轉換跑道挑戰歌手、演員，也都走出了嶄新道路，以下盤點5位成功轉型的運動員出身的南韓藝人。

1. 崔顯旭（前棒球能手）

▲▼崔顯旭,南柱赫,Anton,安普賢,金曜漢。（圖／翻攝自韓網）

▲崔顯旭從小學習棒球，高中成績優異。（圖／翻攝自韓網）

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崔顯旭從小學習棒球，並在國中時期於「第47屆總統盃全國中學棒球大賽」中擔任捕手，帶領球隊奪冠，自己更榮獲「盜壘王」的稱號。然而，國三時他因右手肘受傷，高中進行手術後無法恢復至巔峰狀態，最終放棄棒球生涯。崔顯旭轉向演藝界，於2019年以網劇《Real:Time:Love Part 1》文藝燦出道，2021年出演首部電視劇《模範計程車》，並在同年擔任《Racket少年團》主要角色羅雨燦，隨即獲得當年SBS演技大獎男子新人演技獎。後續也都常接演到主要角色，近年作品為《弱美男英雄》、《閃亮的西瓜》、《High Cookie》等。

▲▼崔顯旭。（圖／翻攝自Instagram／_choiiii__）

▲崔顯旭現是備受矚目的新生代演員。（圖／翻攝自Instagram／_choiiii__）

2. 南柱赫（前籃球能手）

▲▼崔顯旭,南柱赫,Anton,安普賢,金曜漢。（圖／翻攝自YouTube）

▲南柱赫曾在節目中展現優異籃球實力。（圖／翻攝自YouTube）

南柱赫曾在國中時期擔任籃球隊員，憑藉184公分的身高優勢在球場上表現亮眼，但接連遭遇嚴重傷病，進行2次大手術後不得不放棄籃球夢想。他在2013年以模特兒身份出道，並於隔年出演AKMU〈200%〉MV男主角受到矚目，以《剩餘公主》作為演員正式出道，並在《Who Are You－學校2015》有亮眼表現，獲得第四屆APAN Star Awards男子新人賞和第29屆 KBS演技大賞人氣賞，後續挑戰《舉重妖精金福珠》也獲得第43屆 MBC演技大賞男子新人賞。

南柱赫2018年首次挑戰電影作品《浴血圍城88天》，連續獲得第38屆韓國電影評論家協會獎男子新人獎、第2屆The Seoul Awards電影部門最佳男新人獎、第39屆青龍電影獎最佳男子新人獎、第10屆年度電影獎男子新人獎。

▲▼南柱赫。（圖／翻攝自Instagram／skawngur）

▲南柱赫演技實力獲得許多肯定。（圖／翻攝自Instagram／skawngur）

3. Anton（前游泳能手）

▲▼崔顯旭,南柱赫,Anton,安普賢,金曜漢。（圖／翻攝自YouTube）

▲Anton拿過許多游泳獎牌。（圖／翻攝自YouTube）

Anton是知名音樂人尹尚的兒子，從5歲開始學游泳，曾在美國青少年游泳賽中獲得新澤西州冠軍，然而，受疫情影響，游泳池關閉也沒有比賽，沒能繼續游泳的這段期間，開始對音樂產生興趣，最終決定回到韓國發展音樂事業。在父母的支持下，Anton進入SM娛樂，於2023年9月以RIIZE成員身份正式出道，成功開啟演藝事業的新篇章。

RIIZE獲得2023年MAMA大獎、甜瓜音樂獎、第38屆日本金唱片大獎、第33屆首爾歌謠大賞新人獎外，去年更拿下第16屆甜瓜音樂獎最佳男子團體獎、Top10 (本賞)、Millions Top10、Global Rising Artist、Kakao Bank Everyone’s Star。

▲▼RIIZE。（圖／翻攝自Instagram／RIIZE_official）

▲RIIZE是實力外貌兼具的男團。（圖／翻攝自Instagram／RIIZE_official）

4. 安普賢（前拳擊選手）

▲▼崔顯旭,南柱赫,Anton,安普賢,金曜漢。（圖／翻攝自YouTube／AFC엔젤스파이팅 챔피언십）

▲安普賢曾是拳擊選手。（圖／翻攝自YouTube／AFC엔젤스파이팅 챔피언십）

憑藉完美體格受到喜愛的演員安普賢，從國中開始接受拳擊訓練，並在全國大賽中奪得金牌，成績相當亮眼。然而，拳擊屬於冷門項目，加上頻繁的傷病讓父母擔憂，最終安普賢選擇放棄拳擊生涯。

安普賢2007年到2016年以模特兒身份活躍於各大舞台和平面寫真活動，2014年開始參演戲劇，雖然主要都是小角色，但也逐漸累積演技實力，2020年在《梨泰院Class》飾演反派張根源，逐漸拓展知名度，並獲得2020品牌顧客忠誠度大賞RISING STAR演員。後續擔任《由美的細胞小將》、《今生也請多指教》、《財閥X刑警》等劇展現不同樣貌，憑藉高挑的身材踏入模特兒界，隨後轉型為演員，如今成為戲劇作品中的熟面孔。

▲▼安普賢。（圖／翻攝自Instagram／bohyunahn）

▲安普賢演過的角色十分多元。（圖／翻攝自Instagram／bohyunahn）

5. 金曜漢（前跆拳道選手）

▲▼崔顯旭,南柱赫,Anton,安普賢,金曜漢。（圖／翻攝自Instagram／y_haa.n）

▲金曜漢室跆拳道選手出身。（圖／翻攝自Instagram／y_haa.n）

金曜漢出身「跆拳道世家」，自3歲便開始學習跆拳道，並在20年的選手生涯中兩度奪下全國少年體育大賽冠軍，更以體育特長生身份進入大學，並曾是跆拳道國家代表隊候補。然而，金曜漢對演藝界產生濃厚興趣，並開始考慮運動生涯的未來。在經紀公司的說服下，最終放棄跆拳道，選擇踏入演藝圈，參加《PRODUCE X 101》獲得第一名，並於2020年10月5日以WEi成員出道，即使成為藝人，他依然在各大綜藝節目中展現高超的跆拳道技巧，證明自己「運動全能」的實力。

▲▼金曜漢。（圖／翻攝自Instagram／y_haa.n）

▲金曜漢。（圖／翻攝自Instagram／y_haa.n）

▲▼負傷斷了選手路！換跑道成功的運動員出身知名藝人。（圖／記者張筱涵製）

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