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《出發》全台票房破570萬！陳彥博親跑映後：棒子可以傳下去了

記者林映妤／台北報導

超馬運動員陳彥博紀錄片《出發》全台票房突破570萬了！自從陳彥博5日在臉書PO文感嘆午夜場沒人看片，媒體報導和粉絲熱情分享、支持後，在端午連假3天，造成全台一票難求！《出發》票房逆勢成長，從全台上映首3天近200萬，增加了近1.5倍，至10日已經突破570萬！

陳彥博花費十幾年時間，持續不間斷地參加極為辛苦，需要超人般毅力才能一步步完成的極地超馬賽事，而且比賽還沒有獎金，這樣拚博為夢想堅持的信念，完整記錄在《出發》片中。目前這股眾人一齊《出發》的感動開始延燒，更讓觀眾感受要買到電影票，還得多跑幾家戲院才行！

▲▼《出發》陳彥博出席映後座談。（圖／牽猴子提供）

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▲▼《出發》陳彥博、導演黃茂森出席映後座談。（圖／牽猴子提供）

▲▼《出發》陳彥博出席映後座談。（圖／牽猴子提供）

有網友在陳彥博或《出發》電影粉絲頁上分享，因為買不到票，於是從宜蘭跑到永和看片，還有因為南投沒有上映，所以特地到台中買票支持；也有觀眾連跑台北3家戲院，但都發現客滿，只好承諾改天再來支持。熱烈的票房反映，也讓戲院業者有感，紛紛加開場次。

除此外《出發》的包場詢問度節節高升，至今已累計接到近百場的包場需求，預計要安排到至少6月底，並持續歡迎企業、學校、政府單位前來包場。

陳彥博對於PO文之後獲得這麼多的迴響和支持，表達了無比的感謝之意，更親自到戲院於散場時感謝到場的每一位觀眾。

「許多觀眾看完片之後，那誠摯的眼神讓我感受到他們真心的喜歡《出發》，被電影打動。我真的很感謝他們的支持，也代表這個棒子，可以交給更多人傳遞下去。15日這個周末預計要比賽了，無法再去感謝到場支持的觀眾，但我衷心的感謝已經看過和接下來會進場支持《出發》的朋友，你們的打氣和鼓勵，都是我比賽時的動力！」

▲▼《出發》陳彥博出席映後座談。（圖／牽猴子提供）

▲▼許多學生高舉牌子支持《出發》。（圖／牽猴子提供）

▲▼《出發》陳彥博出席映後座談。（圖／牽猴子提供）

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