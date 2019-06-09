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王者歸來！姜丹尼爾消失128天露臉　預告回歸：怕大家忘記我

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣偶像姜丹尼爾1月結束團體Wanna One活動，卻陷入合約糾紛，他的個人出道計畫停擺，直到近期合約問題終於解決，他相隔128天於IG直播上露臉，難掩緊張神情，緩緩吐出心裏話：「怕大家忘記我，想快點跟大家問好。」粉絲再度看見他現身，淚崩喊著終於等到你。

▲▼姜丹尼爾消失5個月露臉！　暗示下一步回歸：怕大家忘記我（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

▲姜丹尼爾相隔128天露臉。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

姜丹尼爾9日在官方Instagram發文預告，晚間11點（台灣時間10點）將會直播，相約與粉絲見面，當時間一到，他準時打開直播，羞澀地對著鏡頭傻笑，「大家好，我是丹尼爾，真的很久沒跟大家這樣問好了，其實我現在很緊張，因為真的很久沒跟大家問好了。」

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▲▼姜丹尼爾消失5個月露臉！　暗示下一步回歸：怕大家忘記我（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

▲姜丹尼爾預告正在製作音樂了。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

▲▼ ▲▼姜丹尼爾消失5個月露臉！　暗示下一步回歸：怕大家忘記我（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

▲姜丹尼爾暗示回歸。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

留言裡充滿對姜丹尼爾的想念話語，他回答：「我也很想大家。」由於太久沒有與粉絲互動，他不斷解釋自己很緊張，但又害怕粉絲忘記他，於是打開了直播，並向歌迷預告「我現在正在準備的階段，製作音樂也有作曲。」語意透露出即將回歸的消息，而這也是他繼2月1日直播後，隔了128天再度露臉，4分鐘湧入18萬粉絲觀看，人氣不減，更有粉絲激動比喻「王者歸來」。

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