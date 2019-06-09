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粉絲google翻譯問：回韓國「性」奮嗎？　V、J-hope慌張了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）近來忙於歐美巡迴舉辦演唱會，V、J-hope 9日在Vlive開啟吃放直播與粉絲互動，兩人邊吃邊聊近況，此時，有位海外網友疑似是用翻譯軟體打成韓文，想問兩人「回韓國開心嗎？」文法表現卻造成誤會，J-hope慌張反問V：「你興奮嗎？」V則是笑笑回答：「嗯...也沒有到興奮啦。」反應逗笑歌迷。

▲▼粉絲google翻譯問：回韓國「性」奮嗎？　V、J-hope慌張了（圖／翻攝自VLIVE）

V、J-hope 9日在Vlive開啟直播，有位海外網友在留言區留言「回韓國『性』奮嗎？」由於該網友文字是使用「흥분되다」，帶有衝動又或者情慾方面的興奮的意思，此處應該用「신나다」而不是「흥분되다」，J-hope看見留言笑出聲，反問V：「你興奮嗎？」V則是慌張笑回：「也沒有到興奮啦...」兩人的對話笑翻歌迷。

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▲▼粉絲google翻譯問：回韓國「性」奮嗎？　V、J-hope慌張了（圖／翻攝自VLIVE）

▲▼粉絲google翻譯問「回韓國性奮嗎？」J-hope反問V。（圖／翻攝自VLIVE）

▲▼粉絲google翻譯問：回韓國「性」奮嗎？　V、J-hope慌張了（圖／翻攝自VLIVE）

防彈少年團紅遍全球，使用英文與他們交談的粉絲很多，成員雖努力學習外語，但還沒有精通的程度，便會有粉絲以翻譯軟體對答，難免發生爆笑插曲，製造出意料之外的「笑」果。

▼有網友問成員「『性』奮嗎」，V、J-hope慌張了（約於23:40分左右）。（影／取自Vlive）

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