10歲影帝阿嬤失智走丟！　催淚找警察：幫我找最重要的阿嬤

記者吳睿慈／綜合報導

日本電影《阿嬤，不要忘記我》改編同名暢銷繪本，以「兒童視角」學習如何面對大人關於失智症為觀點，主角10歲的寺田心催淚演出與阿嬤感情要好的祖孫情，但阿嬤罹患失智病走失，他在街上找尋阿嬤身影，不知不覺哭了起來，精湛演技受到讚賞，觀眾紛紛讚嘆「他的眼淚真的讓人感到心疼」。

▲寺田心與阿嬤演出深厚祖孫情。（圖／水元素提供）



《阿嬤，不要忘記我》去年12月於米蘭國際電影節首映，10歲的寺田心一舉奪得最佳男主角大獎，成為該影展史上最年輕影帝。事實上，當初劇組為此要角公開甄選，超過100人報名，製作人一見到寺田心便相中他：「才剛聽到他自我介紹的聲音，我就覺得非他莫屬了！一出場的瞬間，就感覺他彷彿有足以吸引人們感受的能力。」

請繼續往下閱讀...

導演Jacky Woo也盛讚寺田心是天才：「有時我們會對演員有多些要求，卻也沒法從他們的回應看出太多的改善，但他不一樣，他能馬上給出比你要求更多的東西，我實在很不想用這個詞，但對我來說他真的是個天才。」

▲寺田心與警察的互動逼哭觀眾。（圖／水元素提供）



《阿嬤，不要忘記我》講述與阿嬤感情很好的小翼（寺田心飾演），某天，阿嬤開始變得與以前不一樣，同樣的問題反覆問好幾次、任由最喜愛的盆栽枯萎、為了小翼而做的果醬卻自己一個人吃完。年紀小的小翼只知道阿嬤生病了，因為害怕而疏遠，阿嬤卻失蹤了，讓他擔心不已，催淚演出祖孫情。電影即將於7月5日在台上映。