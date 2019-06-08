聖誕夜鬼魂找上門！《小氣財神》經典故事要拍新版了

▲比爾莫瑞1988年經典電影《回到過去》將被改編。（圖／《回到過去》劇照、海報）

記者林映妤／綜合報導

《野蠻遊戲：瘋狂叢林》美國喜劇男星凱文哈特（Kevin Hart）將重拍1988年比爾墨瑞（Bill Murray）經典電影《回到過去》（Scrooged）！

根據《Variety》報導，凱文哈特旗下製作公司HartBeat Productions已經開始著手準備，電影也將由他來主演，但目前處於非常初期的階段，還未有編劇與劇本。

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▲▼凱文哈特將演出新版的「史古基」。（圖／《野蠻遊戲》劇照／翻攝自IG／凱文哈特）

《回到過去》改編自查爾斯狄更斯（Charles Dickens）小說《小氣財神》（A Christmas Carol，又譯《聖誕頌歌》），描述一位吝嗇刻薄的守財奴史古基（Scrooge），如何在聖誕夜被源源不絕的靈異經歷所救贖的過程。

《小氣財神》被改編成許多版本，《回到過去》則有大篇幅更動，描述主角一位電視台的節目部經理Frank Cross，是現代的史古基，刻薄又自以為是，某天晚上，3個來自另一世界的幽靈前來引導他進入過去、現在與未來，他最終徹底改變自己，真愛也回到身邊。

《小氣財神》的故事在全球大受歡迎，這次將如何被改編成新版也令許多粉絲期待。