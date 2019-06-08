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「崩潰痛哭文」狂吸30包場！《出發》陳彥博終於笑了：繼續努力衝

記者林映妤／台北報導

極地超馬選手陳彥博4日在臉書上發文，透露看到以自己為主角的紀錄片《出發》午夜場竟然沒有半個觀眾，忍不住崩潰痛哭，「好不甘心，就要這樣結束了嗎」，此文一出引爆包場潮，片商透露已經超過30場，直到5日全台票房已經300萬，到昨天（7日）也逼近350萬！

《出發》5月31日首映，但上映才不到1個禮拜，卻已經出現「空場」窘境，陳彥博獨自進電影院觀賞，「推厚重的隔音門，眼前看到的是，全場空的座位，一個人，都沒有。」他情緒瞬間瓦解，在影廳裡崩潰大哭。

▲陳彥博。（圖／翻攝自陳彥博臉書）

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▲▼陳彥博催淚文引發大家關注《出發》。（圖／翻攝自臉書／陳彥博）

▲陳彥博。（圖／翻攝自陳彥博臉書）

好在陳彥博的催淚文引起大家關注，教育部長潘文忠、高雄市長韓國瑜都包場並發文支持，許多企業、社團、老師也帶著旗下員工、學生捧場，感受陳彥博極致的生命表現與追逐夢想的熱血！

聽聞許多人力挺包場，台北票房也從第10名回升第7名，片商透露陳彥博總算「破涕為笑」：「繼續努力衝！很感謝大家的支持！」

▲▼《出發》陳彥博。（圖／牽猴子提供）

▲陳彥博表示還要繼續加油！（圖／牽猴子提供）

《出發》耗資6000萬，貼身記錄陳彥博10年來在雪地、高山、沙漠等極端環境的比賽過程。導演黃茂森帶領攝影團隊飛越南美洲智利、阿根廷、南極半島、北美洲阿拉斯加、北冰洋，完整記錄陳彥博熱血奮鬥冠軍之路，並刻劃他與父母間感人親情，以及與對手競爭卻也相互扶持的夥伴情誼。

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陳彥博, 出發, 紀錄片

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