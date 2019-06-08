Angelababy產後「真實身材」被緊身衣出賣！　網友全嚇傻：OMG

記者潘慧中／綜合報導

Angelababy（Baby、楊穎）婚後2年迎來兒子「小海綿」，產後身材恢復迅速的她，最近似乎越來越瘦了，她6月初素顏現身機場時，一件黑色緊身衣盡顯小蠻腰，激瘦曲線讓不少網友驚呼：「真的看不出來已經當媽了。」

▲Angelababy身材纖細。（圖／翻攝自微博／楊穎工作室）



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照片中，可以看到Angelababy戴上黑色棒球帽和口罩，黑色上衣的貼身剪裁更加突顯曲線，不只擁有螞蟻腰，小腹也絲毫沒有一點贅肉，隨興搭配黑褲露出纖細腳踝，亮綠色球鞋頗有畫龍點睛的效果。

▲▼Angelababy以緊身衣現身機場。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）



纖細身材讓不少網友嘖嘖稱奇，有粉絲心疼地說：「這腰感覺一不小心就斷了」、「上鏡都那麼瘦」、「我的天啊越來越瘦了」、「這麼瘦還常單手抱小海綿」，真的完全看不出已經是一個孩子的媽，但也有人認為的確有些女生體質不易胖，即便生完小孩還是很瘦。

▲Angelababy的腰細到不行。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）



事實上，Angelababy曾公開瘦身3秘訣，第1招要從多方面下手，其中主要從運動、飲食及基礎代謝率3方面入手。早餐多吃高纖維穀類搭配低脂牛奶，中餐、晚餐適當攝取肉類補充蛋白質。運動部分，她有專門的「瘦腿操」，步驟一是平躺在床上，將雙腿抬起，大小腿屈膝呈90度，雙手自然垂放，步驟二將一腳踢出，踢出的腳背打直下壓，最後用大腿帶動小腿重複步驟二的動作，以達到瘦腿效果。

▲Angelababy努力維持身材。（圖／翻攝自微博／Angelababy）



瘦身秘訣的第2招是養成規律的生活習慣，Angelababy吃飯後會至少站半小時，避免脂肪堆積在肚子上，第3招則是別在睡前吃東西，她會盡量保持在睡前5小時吃飯，才不會不好消化。