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《噤界2》卡司+1！《蜘蛛人》男星加入「飾演神秘男子」

《噤界》。（圖／派拉蒙提供）

▲《噤界》第一集大獲好評。（圖／派拉蒙提供）

記者林映妤／綜合報導

好萊塢夫妻檔約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）、艾蜜莉布朗（Emily Blunt）執導、演出的低成本恐怖片《噤界》2018年上映後大獲好評，許多影迷期盼續集何時開工，6日《The Wrap》報導，除了原班人馬回歸，還會有一位《蜘蛛人：新宇宙》、《藍色比爾街的沉默》男星加入！

根據《The Wrap》報導，37歲黑人男星布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry）正在與派拉蒙談論即將加入《噤界2》，他有可能會在片中飾演一位「神秘男子」。不過目前《噤界》原班人馬一家子約翰卡拉辛斯基、艾蜜莉布朗、米利森特西蒙茲（Millicent Simmonds）、諾亞朱佩（Noah Jupe）都會回鍋，究竟布萊恩泰瑞亨利能安插在哪，也引人好奇。

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▲▼布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry）可能加入《噤界2》。（圖／派拉蒙提供／翻攝自網路）

▲布萊恩泰瑞亨利可能加入《噤界2》。（圖／翻攝自網路）

布萊恩泰瑞亨利曾在《蜘蛛人：新宇宙》為男主角邁爾斯摩拉斯的警察父親配音；也曾在席捲各大影展的《藍色比爾街的沉默》尬上一角，近期還有《恰吉》、《小丑》、《哥吉拉對金剛》等作品將與大家見面，曝光率相當高。

《噤界》第一集在全球大賣3.4億美金（約新台幣106億元），續集預計今年夏天開拍。

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噤界, 噤界2, 約翰卡拉辛斯基, 艾蜜莉布朗

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