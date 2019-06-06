5歲阿弟遭尖樹枝狂打：全身血痕！　硬起來「一掌回禮」惡霸同學…7萬人紓壓讚爆

記者田暐瑋／綜合報導

「台法混血兒」亞歷山大與安德里（肥安，阿弟）兄弟在網路上擁有超高人氣，媽媽王君萍對兒子們的教育更是備受讚賞。安德里日前上學時被同學拿尖銳樹枝欺負，小小的手臂上被打出一條條血痕，小小年紀的他勇敢還擊，媽媽雖然心疼，但對他懂得保護自己的反應相當放心，也讓許多網友非常佩服。

安德里日前在學校遭到同學惡劣欺負，對方拿著有很多尖刺的樹枝不停地往他的手臂猛打，邊打還邊哈哈大笑，導致他手上佈滿血痕，媽媽王君萍問出來龍去脈後，他表示當下有告訴對方不要再打，同學卻屢勸不聽，「我就很大力把他推倒在地上，他馬上哭很大聲，老師就過來了。」

▲安德里被欺負。（圖／翻攝自王君萍IG、臉書）



請繼續往下閱讀...

老師一走近，同學馬上惡人先告狀，哭著說：「他推我。」安德里則是如實說出事情原委，老師看到安德里手上的傷，立刻明白誰是受害者，懲罰出手的同學「嚴禁玩耍」，也馬上把安德里帶去擦藥。王君萍聽了，雖然心疼兒子受傷，但也感謝老師的處理方式：「很慶幸老師有先聆聽孩子的訴說，而不是先哭先贏的狀況。」

王君萍抱著安德里，安德里則是懂事地反過來安慰媽媽：「媽媽不要擔心，我有把他推倒，我受傷地方已經不痛了。」她也稱讚兒子懂得保護自己，而不是一味遭到欺負，「你很棒，懂得保護你自己，當別人繼續侵犯你，你反擊是對的。」更強調這整件事能順利落幕，全是「聆聽的重要」。

▲王君萍的育兒術備受讚賞。（圖／翻攝自王君萍IG、臉書）



網友們對安德里的遭遇既心疼又憤慨，但也驚訝安德里小小年紀就這麼懂事，「當對方繼續侵犯，反擊是保護自己的方式」、「傾聽孩子的心聲，或許事情就會有所改變」、「幸運碰到好老師」、「自我保護真的很重要，這是我們要教孩子最重要的事」。

▲網友反應。（圖／翻攝自王君萍IG、臉書）

王君萍臉書全文：

阿弟的手受傷，腳也是

傷口很奇怪

我詢問阿弟

我：你這怎麼受傷的？

阿弟：同學拿樹枝，打我

我：你同學打你的腳跟手嗎？樹枝長怎樣，怎麼都一條一條的傷口？

阿弟：他拿很多尖尖的小樹枝打我，邊打邊笑，已經有跟他說不要再打我，他不聽

我就很大力把他推倒在地上，他馬上哭很大聲，老師就過來了。

我：老師過來然後呢？老師怎麼處理？你有哭嗎？痛嗎？

阿弟：我沒有哭，可是他打我的時候，我會痛，老師問為什麼XXX在哭？

XXX跟老師說我推他。

我就跟老師說他拿樹枝一直打我，你先打我，我已經跟他說不要打我了，他還一直打。

老師看到阿弟手和腳都有明顯一條一條傷口

馬上帶阿弟去擦藥

然後懲罰先動手的同學

「懲罰他禁止玩耍」

很慶幸老師有先聆聽孩子的訴說

而不是先哭先贏的狀況

只是看到阿弟受傷

說真的很生氣也很捨不得