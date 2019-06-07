言承旭「這敗筆」錯過林志玲！　她等17年放棄了...半年姊弟戀「閃嫁日本老公」

記者田暐瑋／綜合報導

我們的「志玲姐姐」終於結婚了！讓林志玲等了44年的真命天子就是日本國民天團EXILE（放浪兄弟）的AKIRA，卻也讓人跌破眼鏡直問：「竟然不是言承旭？」和言承旭之間情纏糾葛17年，一度傳出世紀復合，相較於她的開放態度，男方則是曖昧地一次次推延，始終不願鬆口跨出第一步，讓網友忍不住搖頭：「難怪女生不等了！」

言承旭和林志玲的緣分從2002年開始萌芽，直到2005年，林志玲手機送修意外流出兩人的親密照，戀情因此曝光，但雙方當時表示已經分手，即便如此，他們之間仍是藕斷絲連，分分合合的消息從未斷過，直到2015年的金馬獎典禮上，林志玲大方露出甜笑和言承旭「隔空合體」，讓外界一度聯想他們有復合可能。

▲林志玲和言承旭情纏17年。（圖／翻攝自微博）



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到了2017年，言承旭和林志玲睽違12年，終於被拍到一起進出健身房的照片，當時林志玲坦言只是「剛聯絡上的關係」，也是真誠地互相關心，希望外界能多給空間，之後又爆出峇里島秘婚傳言，瞬間引爆網友討論，猜測他們將上演世紀大復合。

▲林志玲和言承旭被拍到一起上健身房。（圖／翻攝自微博）



這糾纏17年的情分究竟能不能破鏡重圓，雙方其實都沒有把話說死，林志玲曾被問到復合一事，大方做球給言承旭：「要看對方怎麼想。」結果言承旭的回應卻是：「那要看她啊！看她的態度！」再被追問是看林志玲願不願意復合嗎？言承旭則回應：「對啊！」又把球丟回給林志玲。

▲林志玲曾在節目談感情落淚。（圖／翻攝自騰訊視頻）



因為言承旭始終不敢勇敢說愛，也沒有積極採取攻勢，讓兩人的感情又陷入膠著，直到2018年3月，林志玲對外聲明還是單身，被認為是正式斷開言承旭，而在2018年年底她就和現任老公AKIRA交往，交往短短半年就認定彼此，決定託付終身嫁做人妻。

▲林志玲嫁做人妻。（圖／翻攝自林志玲微博）



林志玲在結婚聲明中，提及AKIRA在認識的7、8年間都會時不時關心她，在跌跌撞撞、兜兜轉轉之後，一瞬間發現了愛情其實就在身邊，提到愛情要進入婚姻，必須有「勇氣、包容、無私、妥協、天真」等必要條件，因為在AKIRA身上看到這些優點，才決定共組家庭。

每一段戀愛和婚姻，勇氣都是不可或缺的要素，言承旭曾坦言，因為單親家庭的關係，不擅於表達愛意，明明關心，卻會用霸道或是奇怪的方式去表達，「我覺得我有很強大的愛，但在要表現出來時沒有勇氣。」只敢跟朋友哭訴：「想跟她說對不起。」

▲言承旭缺乏勇氣。（圖／翻攝自微博）



而在聽到舊愛林志玲結婚喜訊，人正在北京拍戲的言承旭一開始驚訝問：「真的喔？」下秒便大方給出祝福：「很祝福她。」許多網友也對兩人最終還是錯過的命運感到嘆息，「猶豫這麼久，也難怪女生等不了了」、「都沒有做出承諾，要女生怎麼放心」、「這17年來我一直以為你們最終會回到彼此身邊」。