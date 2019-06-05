對你愛不完！郭富城相隔7年回來　「中秋節」小巨蛋開唱

記者關韶文／台北報導

出道35年，成為第一個由台灣紅回香港的港星，發行超過80張的國粵語專輯，奪得香港金像獎、台灣金馬獎兩地電影獎項最高殊榮，擅長舞蹈的郭天王亦被封為「亞洲舞王」，宣布將於中秋節台灣舉辦《舞林密碼》世界巡迴演演唱會！

《舞林密碼世界巡迴演唱會》2016年香港起跑，二度加場後於紅墈體育館演出15場，接著由於電影的演出滿檔而暫時中斷巡演行程。這三年來，在各地歌迷催促、呼喊中，2018年11月，終於由廣州重啟巡演。

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▲▼郭富城中秋節將在小巨蛋開唱。（圖／太陽娛樂提供）

主辦單位今天也宣布好消息—睽違七年，郭富城將於9月13日中秋節當天，帶著超重本製作，舞台與視覺效果再度升級，視覺效果也加碼，決不縮水的巡演舞台，原裝來台，重返台北小巨蛋的舞台。

▲▼郭富城相隔七年在台灣開唱。（圖／太陽娛樂提供）

主辦單位透露：｢這次演唱會的魔術方塊科技舞台，是由三個長方形舞台組成一座航空母艦，每個單一舞台都能獨立360度自轉，亦能升降。舞台上以及兩側皆安裝了LED螢幕，正面呈透明，不僅可看見舞者在裡面跳舞，更可組合變化成多種形式，完美打造一個裸眼3D高科技視覺效果。｣

巡演行程目前已在廣州、武漢、南京、紹興、澳門、北京演出，所有參與的粉絲無不讚嘆：｢彷彿置身於一個超乎想像的立體科幻世界！｣台北場將於6月15日中午12點準時開賣！