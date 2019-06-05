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影／布萊德彼特《星際救援》預告搶先首播！找尋父親消失外太空16年真相

記者林映妤／台北報導

布萊德彼特（Brad Pitt）主演科幻大片《星際救援》（Ad Astra）搶先在《ETtoday》公布首支預告！片中小布飾演一名輕度自閉的航太工程師Roy，為了尋找20年前啟程海王星尋找外星智慧生物，失蹤在茫茫宇宙的父親，他不惜跨越宇宙星系間，只為了找尋父親可能仍生還的線索。

▲▼布萊德彼特《星際救援》預告。（圖／翻攝自《星際救援》預告）

▲▼布萊德彼特《星際救援》追隨父親成為一名航太工程師。（圖／翻攝自《星際救援》預告）

▲▼布萊德彼特《星際救援》預告。（圖／翻攝自《星際救援》預告）

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預告中可見Roy追隨父親成為一名航太工程師，「我所做的一切都是為了父親，他奉獻一生只為了求取真知。」然而在一次意外中，地球上開始出現潮湧現象，形成大量火災和墜機事件。

Roy被政府單位詢問「利馬計畫」，原來當年父親執行此計畫，表面上說的是要去尋找外星智慧，其實是一個高機密實驗，要找出某種對太陽系有極大威脅的原物料，而它能夠摧毀所有生物，但太空船出發16年後卻消失了，至今沒有人知道他們的下落。

Roy必須出發外太空找出事情原委，「地球曾把希望寄託在他身上，而現在她的命運在我身上。」

▲▼布萊德彼特《星際救援》預告。（圖／翻攝自《星際救援》預告）

▲▼布萊德彼特與麗芙泰勒飾演夫妻。（圖／翻攝自《星際救援》預告）

▲▼布萊德彼特《星際救援》預告。（圖／翻攝自《星際救援》預告）

《星際救援》英文片名為「Ad Astra」是拉丁語中「To the stars」的意思，美國國家航太學會期刊就以此為名。電影由詹姆士葛雷（James Gray）執導，他曾表示《星際救援》頗有太空版《黑暗之心》的風格，將展現人性的黑暗面。

該片也是擔任電影製片頗有成績的布萊德彼特，繼《末日之戰》、《自由之心》、《大賣空》等片之後，再度擔任監製。《星際救援》9月在台上映。

▼《星際救援》布萊德彼特上太空拯救地球。（圖／翻攝自《星際救援》預告）

▲▼布萊德彼特《星際救援》預告。（圖／翻攝自《星際救援》預告）

▲▼布萊德彼特《星際救援》預告。（圖／翻攝自《星際救援》預告）

▲▼布萊德彼特《星際救援》預告。（圖／翻攝自《星際救援》預告）

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