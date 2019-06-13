方志友狂鏟7KG「驚人螞蟻腰」　鏤空性感泳衣好火辣

記者林奕如／台北報導

方志友和老公楊銘威育有3歲女兒Mia以及1歲兒子Sunny，一家四口超甜蜜。她懷第一胎完全沒忌口，孕期胖了20KG，產後體脂最高有到過37，第二胎比較控制飲食，但依舊辛苦減重。但她近期曬出狂鏟7KG、瘦身成功後的驚人成果，身穿鏤空性感泳衣照，螞蟻腰、纖細美腿讓人嚇傻了。

▲方志友鏟肉成功，化身火辣女神。（圖／Laler提供、翻攝方志友臉書）

方志友透露生了小孩之後，新陳代謝真的變得很慢，身形更是回不去，尤其是拍戲定裝很尷尬，尺寸都比別的女藝人大，有點自卑，但又覺得自己生小孩本來就沒那麼快，就又放任自己很安逸了，她說：「現在才發現殊不知當時身旁的人都不知道該拿我怎麼辦。」

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▲方志友曬出美照根本少女。（圖／翻攝自方志友IG）

她對美食沒有抵抗力，但又因為減重辛苦忌口：「拍戲的時候看大家吃炸雞喝珍奶，真的很誘惑，劇組很貼心幫我準備瘦身餐，去碳水化合物加上蛋白質跟蔬菜，我就每次放飯拿了自己的餐就躲一邊去邊看劇本邊吃，吃飽了再看那些罪惡食物就比較不會那麼渴望了。」

▲方志友看不出來是二寶媽。（圖／Laler提供、翻攝方志友IG）

此外，她每個禮拜都有3到4天去運動，辛苦揮汗以為有成效，但是到了一個停滯期，體重跟體脂都一直不動，真的很挫折。她試過許多方法都沒效，後來遇到了 Laler菈楽，使用秘密武器 日日輕控膠囊與 夜夜爆燃膠囊才順利鏟肉7KG，除了幫助減少吸收外，整個代謝力大提升，排便也變的很順暢，健康的小一號。

「每個夏天，我都曾對自己期許能變瘦一點露個小蠻腰，今年終於實現啦！」方志友開心曬出一系列美照，平坦腹部及螞蟻腰曲線，釣出一排「藍勾勾」帳號留言，這陣子她在趕拍新戲，自豪笑說：「造型組幫我準備褲子，每一條都越來越鬆，甚至連導演跟副導都跑來跟我說『志友，妳真的太不連戲了！』」戲殺青後她飛往大阪旅遊度假，根本看不出是二寶媽，根本回春像少女。