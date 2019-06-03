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IMDB史上評分最高的電視劇　《核爆家園》改編自1986年真實人間慘案

記者蕭采薇／綜合報導

HBO原創迷你影集《核爆家園》（CHERNOBYL）以有史以來最為嚴重的人為事故作為背景。敘述在1986年所發生的核電廠意外，以及那些為了拯救陷入浩劫的歐洲而不惜犧牲自我的人們所寫下的動人故事，在IMDB成為史上評分最高的電視作品。

▲▼《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

▲《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

《核爆家園》全長共五集，演員陣容包括以《廣告狂人》入圍艾美獎的傑瑞德哈里斯、《驚悚末日》、《心靈捕手》史戴倫史柯斯嘉， 還有以《無情荒地有琴天》入圍奧斯卡的愛蜜麗華森。並由《狩獵者：凜冬之戰》克雷格麥辛身兼編劇、主創，及監製，並由《絕命毒師》導演喬韓瑞克執導。

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▲▼《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

▲《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

《核爆家園》故事背景設定在1986年 4月26日，位於前蘇聯烏克蘭境內的車諾比電廠，因反應爐破裂，大量放射性物質擴散至白俄羅斯、俄羅斯及烏克蘭，甚至波及斯堪地那維亞半島和西歐。為了增添故事的真實性並展現人性的真實樣貌，克雷格麥辛也大量閱讀當時的相關資料與故事。他表示：「無論是附近的居民、核電廠的員工、被派遣去善後的人，當你用心閱讀這些人的故事，就更能真正還原這個事件的樣貌。」

▲▼《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

▲《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

克雷格麥辛在2014年的時候，透過蘇聯及其他地區的政府報告與相關書籍，開始進一步研究「車諾比事故」。為了更深入了解1986年時的文化背景，他採訪了前蘇聯公民，甚至與核能科學家諮詢核反應爐的運作原理。這部影集已經成為IMDB史上評分最高的電視作品，4日上午9點將於HBO HD頻道與美國同步首播完結篇。

▲▼《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

▲《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

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