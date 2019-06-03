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倫敦6萬人合唱「救了BTS那首歌」　JIMIN、柾國台上淚崩⋯哭到唱不下去

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團從美國洛杉磯展開新巡迴，他們再度創下紀錄，歐美場次幾乎都是戶外大型體育場，更連續兩天站上指標性傳奇場地的倫敦溫布利球場。在第二天演出中，粉絲為他們準備特別應援，全場6萬人驚喜合唱《Young Forever》，讓成員JIMIN和柾國在舞台上哭到幾乎唱不下去。

▲▼防彈少年團在倫敦溫布利球場聽到粉絲唱《Young Forever》，感動落淚。（圖／翻攝自推特）

▲防彈少年團在倫敦溫布利球場開唱。（圖／翻攝自官方推特）

防彈少年團新巡迴《LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF》是歌手們夢寐以求的「體育場Tour」，他們更站上指標場地倫敦溫布利球場。這座場館其實就是電影《波西米亞狂想曲》中，那場「Queen皇后樂團」被譽為搖滾史上最偉大演出的「拯救生命演唱會」（Live Aid）的演出場地，當時台下上萬人齊聲合唱的畫面，也即將在防彈少年團的演唱會上出現。

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▲▼防彈少年團在倫敦溫布利球場聽到粉絲唱《Young Forever》，感動落淚。（圖／翻攝自推特）

▲防彈少年團登上傳奇殿堂，在倫敦溫布利球場開唱。（圖／翻攝自官方推特）

在倫敦第二場演出中，全場6萬歌迷在安可時準備了特別應援，驚喜合唱《Young Forever》。這首歌雖然不是防彈少年團的主打歌，也不在此次演唱會歌單中，卻對他們意義非凡。因為成員JIMIN曾說過，在那段他們差點解散，不斷自我懷疑的時間，最後讓他轉念的就是這首歌。

▲▼防彈少年團在倫敦溫布利球場聽到粉絲唱《Young Forever》，感動落淚。（圖／翻攝自推特）

▲JIMIN在台上淚崩。（圖／翻攝自推特）

在聽到全場粉絲合唱起這首歌時，防彈少年團臉書出現相當驚訝的表情，隊長RM更直接說：「你們這樣太犯規了！」讓七人全都紅了眼眶，JIMIN和柾國更是直接在舞台上淚崩，一度哭到無法繼續唱下去，JIMIN更感性地對全場粉絲哭著說：「這首是帶我走出難關的歌，」當天雖然沒有直播，不過隨著現場畫面曝光，也讓全世界的粉絲們都跟著感動。

▲▼防彈少年團在倫敦溫布利球場聽到粉絲唱《Young Forever》，感動落淚。（圖／翻攝自推特）

▲柾國眼睛都是淚水。（圖／翻攝自推特）

JIMIN曾在影像log（日誌）中透露，2018年初的空白期，其實是成員們身心都很疲憊的狀態，他也開始思考：「我是為了什麼，才賭上了性命在做這份工作？」如此的狀態大概持續了三、四個月。

▲▼防彈少年團在倫敦溫布利球場聽到粉絲唱《Young Forever》，感動落淚。（圖／翻攝自推特）

▲J-Hope也紅了眼眶。（圖／翻攝自推特）

直到JIMIN有次突然看起防彈少年團的影片，在看到演唱會上《Young Forever》這首歌時，看到台下歌迷即便他們沒有出聲，還是一直大聲的跟著音樂唱著，「我看完後大哭了一場，有種當頭棒喝的感覺，『我怎麼會把這個忘了呢？』想趕快回歸，想趕快和粉絲見面，在同一個場合裡一起唱歌。」

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防彈少年團, BTS, V, 泰亨, 金泰亨, J-Hope, Jimin, Jin, Suga, 柾國, RM

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