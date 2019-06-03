布蘭妮親筆信曝光　爆：被控制、遭設局被關進精神病院

記者蕭采薇／綜合報導

西洋天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）近日頻頻登上外媒版面，先是傳出她因情緒出問題，遭到父親軟禁在精神病院，網路上甚至還發起了「#FreeBritney」的號召。近來她於2009年到2010年間寫給友人的信件曝光，揭露自己「被設局關進精神病院」。

▲小甜甜布蘭妮過去的親筆信曝光，揭露當年遭到設局。（圖／CFP）

布蘭妮在信中以第三人稱的口吻，稱2008年1月她把自己鎖進房間，拒絕前夫凱文（Kevin Federline）接走兩個小孩，卻被設局關進精神病院。布蘭妮在信中寫道，她的團隊控制了她的生活，並且「不斷威脅」如果不配合，兩個兒子將會被送走。

請繼續往下閱讀...

她心痛表示：「團隊不但欺騙她，還不讓她發聲，導致她的孩子被奪走，自己也被關進精神病院。」而這些信件是在2009年到2010年間被寄出，布蘭妮寫信的目的，是希望澄清並還原當年她被關進精神病院的前因後果，爆料人稱：「她沒有機會讓別人聽到她的心聲。」

▲小甜甜布蘭妮日前傳出被父親送到精神病院。（圖／翻攝自IG）

布蘭妮近期則被傳出被父親送到精神病院，她在IG影片中報平安，並承諾會很快回來。她也指出先前網路上流傳她受到父親軟禁的信件，是她過去的經紀人Sam Lutfi捏造的，「我的狀況和特別，但我答應你們但我保證我在做的，是現在最好的辦法。」她現在最需要的是希望大家給她一點隱私，讓她可以去處理目前遇到的困境，「如果你們可以做到的話，我會永遠感謝你們。」

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！