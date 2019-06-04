賀一航「笑著說最後遺言」！　臨終前放不下家人…兒曾治豪哽咽：不知為何惡化

記者田暐瑋／綜合報導

賀一航3日大腸癌病逝，讓一票親友悲痛不已。兒子曾治豪4日下午現身靈堂悼祭，透露爸爸的遺言：「爸爸身體雖然不舒服，但兒子你要好好照顧自己身體，把奶奶照顧好，把家人照顧好。」更表示自從爸爸住院起，每天都陪在爸爸身邊，不知道為什麼病情會突然惡化。

►點此看更多「賀一航大腸癌病逝」消息

請繼續往下閱讀...

▲賀一航兒子曾治豪 。（圖／記者湯興漢攝／翻攝自臉書）



曾治豪4日現身靈堂受訪，透露賀一航入院這5天，自己都隨侍在側，一切都依照醫生的建議和指示去服藥，但不知道病情為什麼惡化，事情發生得很臨時，他表示，爸爸走得很安詳，最後還是用一貫幽默的方式告訴他︰「兒子你要好好照顧自己的身體，要加油努力，演藝圈這條路很辛苦，要記得把奶奶和家人照顧好。」

被問到賀一航為何不接受化療？曾治豪表示，爸爸最喜歡帶給別人歡樂，加上因為爸爸曾聽過朋友說「化療很痛」，因為怕痛才沒有治療，更談到賀一航生前最大的願望就是帶老婆Judy環遊世界、換個好房子、吃好吃的東西，現在會由他來替爸爸完成遺願。

▲賀一航兒子曾治豪到靈堂上香 。（圖／記者湯興漢攝）



至於告別式的日期和形式，曾治豪表示目前家人們還在討論，之後會再公布。他也感謝爸爸一直默默在背後支持他走入演藝圈，後來才知道賀一航會把他參加胡瓜節目的片段傳給許多演藝圈的大哥大姐，讓他相當感動。