錄《RM》動手怒揍HAHA！他驚覺失控道歉…李光洙親睹：真的生氣了

記者劉宜庭／綜合報導

南韓節目《Running Man》人氣風靡全亞洲，近來為了歡慶9周年推出一系列特輯，最新一集中，更請成員們親自設計背心圖案，送給粉絲見面會的3000名觀眾。正當輪到池錫辰（前譯：池石鎮）上台推銷自己的創作時，卻被一旁的HAHA惹怒，伸手打了對方的臉，失控舉動讓李光洙也忍不住喊，「真的生氣了。」

►看更多《Running Man》新聞

請繼續往下閱讀...

▲池錫辰設計背心以《福爾摩斯》為主題。（圖／翻攝自愛奇藝）



池錫辰以綽號「王鼻子」廣為人知，在2日播出最新一集《RM》中，他上台介紹起自己設計的背心圖案，當眾分析他以《福爾摩斯》（Sherlock Holmes）為主題，所繪畫出的成品。然而，由於除了主角福爾摩斯之外，其他都是毫不相干的角色，讓眾人忍不住一個接著一個出聲吐槽。

▲池錫辰畫作被眾人吐槽。（圖／翻攝自愛奇藝）

李光洙笑虧，「要是這裡有雞蛋早就丟你了。」劉在錫則說：「很抱歉打擾你的發表，這一點關聯性都沒有，這是眾說紛紜啊！」結果池錫辰坦蕩回說：「我這就是沒關聯性的，這些就是犯人，世界各國的犯人，這是我的想法。」讓平時大多抱持中立的金鍾國，也忍不住吐槽，「得讓觀眾感同身受才行啊！光我們感同身受有用嗎？」

好不容易接近收尾，正當池錫辰準備要繼續說話時，看見一旁的HAHA故意打起哈欠來，他一氣之下，直接衝上前，用手中的紙張用力朝對方打下去，突如其來的舉動，不僅震驚現場眾人，他自己似乎也有點嚇到，趕緊上前向HAHA道歉，「對不起，沒想打臉的。」HAHA驚嚇之餘，卻也只覺得好笑，直接回說「沒關係」，似乎完全沒有因而動怒。

▲看見HAHA故意打哈欠，池錫辰一氣之下動手用紙張揍了對方一下。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲池錫辰急忙向HAHA道歉。（圖／翻攝自愛奇藝）

一旁親睹全程的李光洙開始分析，「真的生氣了。」HAHA下秒也附和表示：「這哥是生氣了吧？」池錫辰則回說，「沒在生氣，這種時間我會生氣嗎？」

▲池錫辰失控揍人舉動讓成員們驚呼「生氣了」。（圖／翻攝自愛奇藝）

然而，當池錫辰想要回歸正題，繼續介紹自己的畫作時，卻頻頻遭劉在錫打斷，對方開玩笑虧，「哥是不會生氣的人，我認識了20多年，沒見過他生氣。」這時，他的理智線終於被逼斷，忍不住脫口說出髒話，「那個XXX（消音）」，儘管如此，他最後仍堅持自己並未動怒，「我才沒在生氣呢，就只是罵了一下。」一來一往鬥嘴互動笑翻觀眾，也顯見成員間感情深厚，才能如此大方地互相開玩笑。

▲雖然被劉在錫逼到飆髒話，池錫辰仍堅稱自己沒有生氣。（圖／翻攝自愛奇藝）