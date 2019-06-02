快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

記者劉宜庭／綜合報導

香港男星李兆基因肝癌病逝，搶救無效，享壽69歲。身為香港演藝人協會主席的古天樂，也於今（2日）出面回應，「知道他這幾天狀態不好，我們一直都有在跟進，現在先讓他的家人處理身後事，總之有什麼需要，演藝協會一定會全力協助！」

▲李兆基病逝。（圖／CFP）

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李兆基近年來因2度中風，健康屢亮紅燈，早就淡出演藝圈，靠好友金援度日。2019年初傳出罹患肝癌，原想放棄治的他，後來在好友的苦勸之下，終於改變主意，接受手術，不久前一度傳出抗癌成功的好消息，3個多月前，更與交往30年的女友登記結婚。

沒想到，據多家港媒報導，李兆基近來病情急遽惡化，肝癌擴散到肺部，經搶救仍不敵病魔，享壽69歲。據《on.cc東網》報導，除了身為香港演藝人協會主席的古天樂表示會全力協助，港星吳志雄得知好友噩耗後，也悲痛表示，一直都知道其病況不好，希望對方到了天堂後無病無痛、一路好走。

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▲李兆基因過去多演反派角色，被封為「港片四大惡人」。（圖／YouTube）

李兆基一生充滿傳奇，過去曾是不良少年組織「慈雲山十三太保」之一，有過吸毒前科，戒毒成功後脫離黑社會，並轉行成為演員，最為人熟知的是《古惑仔》裡的「吹水基」，在《食神》、《行運一條龍》則是演出搞笑角色，雖然都是小配角，但他的惡人外型總讓人印象深刻，也因為經常出演反派角色，與成奎安、何家駒、黃光亮被封為「港片四大惡人」。

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