劉子千名字改了！　「連姓氏都換掉」背後意義曝光

娛樂中心／綜合報導

劉子千是劉家昌與甄珍（本名：章家珍）所生的兒子，父母6年前驚爆早在1987年離婚，近年不僅爸媽翻臉，前陣子他更被父親公開痛罵「畜生」，家務事數度鬧上新聞版面。近來，他則被發現，重新設立了新的粉絲專頁，並改名為「章立衡」，從母姓的舉動，也引來外界無限聯想與揣測。

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▲劉子千改名為章立衡。（圖／翻攝自Facebook／Jeremiah 章立衡）



原先以「劉子千」為名的粉絲專頁，目前已經關閉、無法搜尋，如今他另外開設了一個粉絲專頁，並取名為「Jeremiah 章立衡」。據《民視》報導，該粉絲專頁的照片就是他本人，不僅從母姓，連原先的名字也直接改了，至於新名字的涵意，「立」代表三十而立，「衡」則是平衡的意思。

過去劉家昌和甄珍撕破臉、多次公開隔空對嗆，劉子千也曾被父親痛批是畜牲，一家人糾紛數度鬧上新聞版面，在先前掀起不小爭議。如今，他大動作改名換姓，舉動引來外界猜測，是否與父母親糾紛有關？甚至傳出他不想再受父母關係影響，疑似想藉此與劉家昌劃清界線。

▲甄珍、劉家昌和劉子千。（圖／CFP）



對於改名一事，據《自由時報》報導，劉子千表示，想感謝多年來給予他支持與愛的親友，並且感謝眾人的理解，除了表示「這很困難」，同時也很有寓意，最後僅表示：「Now it’s time to get to work！（現在是時候去工作了！）」

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