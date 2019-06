劉子千名字改了！　「連姓氏都換掉」背後意義曝光

娛樂中心/綜合報導

劉子千是劉家昌與甄珍(本名:章家珍)所生的兒子,父母6年前驚爆早在1987年離婚,近年不僅爸媽翻臉,前陣子他更被父親公開痛罵「畜生」,家務事數度鬧上新聞版面。近來,他則被發現,重新設立了新的粉絲專頁,並改名為「章立衡」,從母姓的舉動,也引來外界無限聯想與揣測。

▲劉子千改名為章立衡。(圖/翻攝自Facebook/Jeremiah 章立衡)



原先以「劉子千」為名的粉絲專頁,目前已經關閉、無法搜尋,如今他另外開設了一個粉絲專頁,並取名為「Jeremiah 章立衡」。據《民視》報導,該粉絲專頁的照片就是他本人,不僅從母姓,連原先的名字也直接改了,至於新名字的涵意,「立」代表三十而立,「衡」則是平衡的意思。

過去劉家昌和甄珍撕破臉、多次公開隔空對嗆,劉子千也曾被父親痛批是畜牲,一家人糾紛數度鬧上新聞版面,在先前掀起不小爭議。如今,他大動作改名換姓,舉動引來外界猜測,是否與父母親糾紛有關?甚至傳出他不想再受父母關係影響,疑似想藉此與劉家昌劃清界線。

▲甄珍、劉家昌和劉子千。(圖/CFP)



對於改名一事,據《自由時報》報導,劉子千表示,想感謝多年來給予他支持與愛的親友,並且感謝眾人的理解,除了表示「這很困難」,同時也很有寓意,最後僅表示:「Now it’s time to get to work!(現在是時候去工作了!)」

