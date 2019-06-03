路上被學生誤認解婕翎　丁國琳無奈：不能當過氣老藝人！

記者林奕如／台北報導

曾演出八點檔《台灣霹靂火》邢素蘭一角的丁國琳，凶狠氣勢在觀眾心裡留下深刻印象。拍戲之餘，丁國琳在片場巧遇國高中生經過，遭認為是「像解婕翎的那個琳」，丁國琳無奈地笑說，應該要多出現在螢光幕前、提升曝光度，「可以當資深藝人，不能當過氣老藝人！」

▲丁國琳大展好身材。（圖／公視提供）

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公視新創電影《編劇頭很痛》3日開放媒體探班，該片主要演員林鶴軒（大鶴）、李英宏、江沂宸、丁國琳齊聚，贈送製作團隊治療頭痛的法寶。丁國琳挑戰飾演戲謔搞笑的婆婆角色，顛覆以往只演反派角色的形象。

大鶴因電影《切小金家的旅館》雙項入圍台北電影獎最佳男配角、最佳新演員，他直呼：「超想拿獎！」激動地向一旁獲得金馬獎最佳原創電影歌曲殊榮的李英宏摸摸身體、借運氣，祈求獎項入袋。大鶴這次飾演菜鳥編劇，面臨製作人與資金緊縮的要求，只能將劇本一改再改，挑戰抓狂劇碼，一連暴怒4小時，驚覺自己微血管似乎破掉，脖子也扭到。

▲江沂宸、丁國琳、林鶴軒、李英宏演出《編劇頭很痛》。（圖／公視提供）



李英宏以一首《台北直直撞》在音樂界闖出名堂，而後曾演出《癡情男子漢》及眾多MV，演戲對他雖然不陌生，但跨界演出國台語台詞穿插的戲劇，也惡補好一陣子台語劇。大鶴則笑說李英宏唸台詞有一種「Rap感」，很有節奏。