邱澤救不回癌末父親狂噴淚　李立群對戲：戳到我心裡面

記者林奕如／台北報導

李立群演藝重心移往大陸，2011年《就是要香戀》電視劇後，隔8年有新作品《幸福一家人》在八大登場，劇中和邱澤飾演父子，有許多精采對戲。他演戲經驗資深，對邱澤印象是他離開台灣後，成功培養出的優秀演員之一，「很像台灣出來的演員。」

▲《幸福一家人》父子情逼哭劇迷。（圖／八大提供）

請繼續往下閱讀...

李立群形容，早期台灣拍戲，滿地都是劇本，要快速背台詞趕拍，不然就會開天窗了，「我也是這環境走出來，沒有機會塑造角色也有柔軟一面，只能擺一個架子演到底。」他稱讚，邱澤很用功，卯足全力投入，表演有點使勁，但這個角色接受他的使勁。邱澤在該戲飾演醫生，但救不回癌末父親，哭戲多到被網友封「人體水龍頭」。

李立群也會給邱澤拍戲建議，像是「可不可以再軟一點」、「給我再兇一點」，有一場父子爭吵戲，他說：「我只跟他說『每句話都要戳到我心裡面』，他有聽進去了，他滿願意討論。」

▲馮凱導演、李立群分享合作心得。（圖／八大提供）

李立群愈看邱澤愈順眼，「一開始不太能接受他的演法，但後面愈來愈真，就變成真的，很像一家人一樣。馮凱導演則爆料，李立群是資深大前輩，不少年輕演員、甚至是本科系演員，看到李立群就像看到山一樣，還會發抖。兩人合作愉快，下一部戲《閃耀的她們》即將再續前緣，邱澤也在演員名單其中。

▲李立群事業重心移往大陸發展。（圖／八大提供）

現實生活中，李立群也有3名子女，自認沒有劇中爸爸的智慧和勇氣，「承襲我的上一代，我以前是暴躁嚴格父親，現在我反倒是被子女教育。」他說，自己小孩青少年在加拿大成長，他忙於拍戲長時間不在身旁，回台要去養老院陪媽媽，回加拿大還要割院子草，因此和兒女溝通時間不夠。女兒也繼承衣缽走演藝圈，他還勸女兒想清楚，「她不是科班出身，就只好私塾授課，找郝劭文來家裡一起對戲舞台劇，表演要靠討論。」

李立群接受訪問後，不多做停留，要趕飛機回劇組拍戲，67歲的他戲約不斷產量驚人，他自我幽默：「我是疲憊身軀消耗過多靈魂長年缺覺的路人，我是電視公務員，我就是那種人，不挑戲不等戲一輩子這樣。」