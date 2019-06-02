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韓國瑜立法院打阿扁重現！唐從聖腫臉：很怕受傷

記者林奕如／台北報導

號稱台版《紙牌屋》的《國際橋牌社》正如火如荼趕拍，以大量史實作為基底，將帶給觀眾不帶色彩的政治職人劇。今在立法院拍攝，拍攝當年「韓扁大戰」（韓國瑜、陳水扁），唐從聖要被飾演韓國瑜的演員翻桌、後方架拐子，唐從聖笑說：「今天第一天復工，很怕受傷。」

▲《國際橋牌社》重現韓國瑜打陳水扁。（圖／記者林奕如攝）

▲《國際橋牌社》重現韓國瑜打陳水扁。（圖／記者林奕如攝）

唐從聖飾演陳木寬立法委員，雖然名字修改，但大家心照不宣，是以陳水扁為原型人物，他當年在立法委員被韓國瑜翻桌子、架拐子，今拍攝都重現，但唐從聖強調：「我們是用歷史發生事件作為引子，但內容有修改，以及有虛構杜撰部分，當時有參與時間點的觀眾會覺得有意義，有些人（角色）是真的，但角色也不一定有發生這些事，有人說我們不符合歷史，但我們不是歷史劇，也不是紀錄片，是戲劇。」

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▲《國際橋牌社》重現韓國瑜打陳水扁。（圖／記者林奕如攝）

▲《國際橋牌社》重現韓國瑜打陳水扁。（圖／記者林奕如攝）

立委鄭運鵬也客串該劇，特地挑了復古領帶、眼鏡，自豪像爸爸一樣。被問到「韓扁大戰」，他說當時還是學生，沒有跟韓國瑜共事，但他說，看過會議記錄，韓國瑜對陳水扁有誤會：「完完全全是誤解，若我是韓國瑜委員，應該道歉。」他也說，自己在立法院都是勸架，今天被虧是來劇組當「武術指導」，玩笑拍完一場戲有如打了一場籃球賽。

▲《國際橋牌社》重現韓國瑜打陳水扁。（圖／記者林奕如攝）

▲立委鄭運鵬客串該劇。（圖／記者林奕如攝）

飾演韓國瑜的演員曹國明，髮型也有點微禿，透露自己本業是桃園務農人，演戲只是興趣，開心秀出有參與過蔡依林腦公MV、廣告作品等，他說：「昨晚才知道要演（韓國瑜），所以壓力很大，本來想推掉，但怕經紀人罵，他現在快當總統，我是一個素人。」

被問相像度，曹國明說：「有人說像，但我皮膚比較黑。這也是第一場，應該也殺青了。」他本身也是韓粉，欣賞韓國瑜直白、貼近基層，會為大家發聲，「自己是務農，支持賣菜郎出身。」被問到郭台銘候選人？他說，覺得他不適合，他好好把企業搞好，到政治這邊有點不妥當，至於蔡英文總統印象，他玩笑：「你要害我，我還是支持韓國瑜。」

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韓國瑜, 唐從聖, 紙牌屋, 國際橋牌社, 陳水扁, 鄭運鵬

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