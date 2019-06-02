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謝承均14天遊西法燒40萬　觀光客圓夢「法網公開賽」

記者林奕如／台北報導

謝承均有本土劇一哥封號，去年底殺青《金家好媳婦》放鬆休息，最近和7個好友一起去歐洲之旅，14天時間暢遊西班牙、法國，他笑說：「就是觀光客一樣，去很多教堂、羅浮宮、巴黎鐵塔，圓夢去看了法網公開賽。」此行一個人約花費40萬左右，他覺得物價實在太貴了。

▲謝承均遊西法噴40萬 。（圖／星之國際提供）

▲謝承均遊西法噴40萬。（圖／星之國際提供）

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謝承均此行走訪西班牙3個城市，巴塞隆納、薩拉戈薩、馬德里，加泰隆尼亞大廣場看到滿滿的鴿子，更被西班牙朋友不是很優美的形容笑噴：「西班牙的鴿子和蟑螂一樣多。」但抵達薩拉戈薩聖柱廣場時，被聖柱聖母聖殿和耶穌救主，兩大主教座堂震撼，也被馬德里自由與開放感染。

▲謝承均遊西法噴40萬 。（圖／星之國際提供）

▲謝承均遊西法噴40萬 。（圖／星之國際提供）

▲謝承均遊西班牙3大城市。（圖／星之國際提供）

此行謝承均和7個朋友一起出遊，「一個人大概花40萬左右，住宿很省，8個人住一層房子，吃也很貴，買了皮夾跟皮衣也覺得貴。」他抵達法國時，也參訪不能錯過的奧賽博物館、羅浮宮，雖然想花很多時間欣賞，但時間總是不夠，只能走馬看花一圈，他自我安慰：「旅遊要留點遺憾，才有再來的理由！」

▲謝承均遊西法噴40萬 。（圖／星之國際提供）

▲謝承均遊西法噴40萬 。（圖／星之國際提供）

謝承均參觀羅浮宮。（圖／星之國際提供）

特別的是，他終於圓夢，人生的第一次四大公開賽「法網公開賽」，看到偶像球員就在自己面球練球、比賽超興奮，但他也被太陽曬得頭昏眼花，直呼：「跟平日在家坐在沙發上，吹冷氣，喝啤酒看電視轉播，真的有很截然不同的感受。」

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謝承均, 金家好媳婦, 仔仔, 西班牙, 法國

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