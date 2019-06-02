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唐從聖不明原因怪病纏身！臉腫像豬頭「消失深山修行」

記者林奕如/台北報導

唐從聖不明原因腫臉，向《國際橋牌社》請假20天，今復工拍立法院「韓打扁」衝突，第一句話就說：「很怕受傷。」他說，臉會腫到不連戲，有時腫額頭，有時腫兩邊顴骨，他受訪一段時間後被催上工，更玩笑：「我時間不多了。啊，是訪問時間不多了」

▲唐從聖不明怪病腫臉 。（圖／記者林奕如攝）

▲唐從聖表示不明原因腫臉。（圖／記者林奕如攝）

唐從聖前陣子忙工作，同時也開網路食品、炸雞店副業，不明怪病纏身，看遍各大科，中西藥都吃，但都找不出病因，被推測有可能是免疫神經失調，還去深山泡湯，暫時放下公事，放鬆4天，過修行人日子，他形容：「有一次跑通告上妝，回到家卸妝腫得像豬頭，整個人嚇到，再往後推遲拍戲時間。」 被問是否卡到陰，唐從聖說自己是基督徒，但粉絲朋友很熱心傳給他關公照片，還有粉絲直接說在廟裡幫他打通關安排好了。

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唐從聖該劇飾演陳木寬立法委員，雖然名字修改，但大家心照不宣，是以陳水扁為原型人物，他當年在立法委員被韓國瑜翻桌子、架拐子，今在立法院拍攝重現，但唐從聖強調：「我們是用歷史發生事件作為引子，但內容有修改，以及有虛構杜撰部分，當時有參與時間點的觀眾會覺得有意義，有些人（角色）是真的，但角色也不一定有發生這些事，有人說我們不符合歷史，但我們不是歷史劇，也不是紀錄片，是戲劇。」

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