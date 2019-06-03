ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳慷仁之後「再交往圈內人」　鍾瑶掙扎：遇到對的人好難

記者林奕如／台北報導

鍾瑶和曹晏豪被拍到大街激吻，戀情因此曝光，她今出席勵馨基金會公益影片發布會，滿臉藏不住笑容，甜笑表示：「我還是一向秉持自己的作風，就是要開心快樂大方勇敢做自己。」由於吳慷仁情傷後，她曾說過不想再交圈內人，她老實說：「這次有掙扎，但要遇到對的人真的好難。」

▲▼鍾瑶出席勵馨基金會30週年公益影片發佈會,鍾瑶。（圖／記者季相儒攝）

▲鍾瑶談到戀情藏不住笑容。（圖／記者季相儒攝）

請繼續往下閱讀...

鍾瑶一向大方做自己，這次被拍到「小張震」曹晏豪約會，她第一時間大方認了，但她嬌嗔：「（被拍到）才兩個禮拜而已，拍到就是趕鴨子上架。」新聞曝光的時候，她情緒有點低落，沒有人喜歡把自己生活攤在陽光下，還小落淚一下，才會脫口而出回答經紀人，真的忘記自己是藝人身份。

她和曹晏豪認識多年，「我們的確滿像的，一直以來都是很好的朋友，以前就是一起討論咖啡廳（各自經營咖啡廳），牛奶、杯子品牌等，之後差不多時間開始演戲，剛好一起拍偶像劇，叫彼此戰友，他也看到我感情生活，偶爾會關心。」這次合作電影更加熟識，她也說，「戲投入很多情感，一直認為是幻覺，要理性看待，殺青後再來好好思考，就自然發展了。」

▲▼鍾瑶出席勵馨基金會30週年公益影片發佈會,鍾瑶。（圖／記者季相儒攝）

▲▼鍾瑶出席勵馨基金會30週年公益影片發佈會,鍾瑶。（圖／記者季相儒攝）

▲鍾瑶大方認了新對象。（圖／記者季相儒攝）

至於爆料媒體、自稱鍾瑶男友的Andy，她也否認劈腿傳聞：「這對象是其中一個追求者，有嘗試約會過但沒有結果，關於不實報導內容，沒有必要多做回應。」她上一段戀情是吳慷仁，曾說過不想再交圈內人，但依舊沒有遵守，她無奈一笑：「剛開始有掙扎，一直希望不要這樣最好，好像曾經聽過一個圈內人說過『要遇到對的人真的好難』，要花好多年時間，包括年紀、想法等，這些都會成為阻礙條件，現階段遇到了就嘗試看看。」

今記者會，吳念真導演原定出席，主辦單位接到通知他發燒2天，今天住院，鍾瑶關心：「早上知道他不能來，有問定謙（吳定謙），他說爸爸狀況很好，就真的需要休息，等他爸爸穩定之後，之後再約。」

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

推薦閱讀

專訪／洩密賴琳恩最性感一刻！陳乃榮「3大原則」寵妻無極限

專訪／洩密賴琳恩最性感一刻！陳乃榮「3大原則」寵妻無極限

邱澤救不回癌末父親狂噴淚　李立群對戲：戳到我心裡面

邱澤救不回癌末父親狂噴淚　李立群對戲：戳到我心裡面

葉全真帶隊首爾直播賣包　邀網友助陣完售：打爆陳昭榮

葉全真帶隊首爾直播賣包　邀網友助陣完售：打爆陳昭榮

《霹靂火》秦楊長年咳嗽　右肺發現「0.2小結節」：我戒菸16年了

《霹靂火》秦楊長年咳嗽　右肺發現「0.2小結節」：我戒菸16年了

謝承均14天遊西法燒40萬　觀光客圓夢「法網公開賽」

謝承均14天遊西法燒40萬　觀光客圓夢「法網公開賽」

雷／《生死》大結局曾少宗突O了！器捐師老婆「最後決定」哭爆網友

雷／《生死》大結局曾少宗突O了！器捐師老婆「最後決定」哭爆網友

《霹靂火》秦楊凱道卡C位　挺韓國瑜到底：我戲都推掉了

《霹靂火》秦楊凱道卡C位　挺韓國瑜到底：我戲都推掉了

唐從聖不明原因怪病纏身！臉腫像豬頭「消失深山修行」

唐從聖不明原因怪病纏身！臉腫像豬頭「消失深山修行」

劉以豪變肉食男「上銬郭雪芙」　一上車接到10年女友連環call

劉以豪變肉食男「上銬郭雪芙」　一上車接到10年女友連環call

韓國瑜立法院打阿扁重現！唐從聖腫臉：很怕受傷

韓國瑜立法院打阿扁重現！唐從聖腫臉：很怕受傷

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

超兇刺青妹渾圓飽滿！　直播手滑關美肌「S→XXL現原形」…肚掛3層肥肉晃呀晃

女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

花蓮東大門夜市「大火燒毀32攤」！　杜詩梅夫妻急衝火場搬瓦斯

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

唐綺陽運勢／雙魚小心腸胃問題！水瓶「注意1點」變成戀情絆腳石

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鍾瑶, 子閎, 艾蜜莉的五件事鍾, 曹晏豪

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. IMDB史上評分最高的電視劇　《核爆家園》改編自1986年真實人間慘案
  2. 路上被學生誤認解婕翎　丁國琳無奈：不能當過氣老藝人！
  3. NU’EST 5人完整體登台！　9月新莊開唱「票價出爐」
  4. 周揚青cos《阿拉丁》茉莉公主　99％神還原…下秒被阿嬌「戳穿真相」笑翻
  5. 強仁、晟敏惹毛粉絲！列9點「杯葛宣言」逼退團：抵制SJ
  6. 小小愛1歲就超會擺pose！　抬眼看鏡頭…「楚楚可憐托腮」小眼神萌翻萬人
  7. 外媒認證「年輕版湯姆哈迪」　男星第1部電影拿到大獎
  8. 布蘭妮親筆信曝光　爆：被控制、遭設局被關進精神病院
  9. 吳慷仁之後「再交往圈內人」　鍾瑶掙扎：遇到對的人好難
  10. 《玩很大》4女神濟州島海邊「解放比基尼」　Albee半球形狀被看光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366