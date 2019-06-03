吳慷仁之後「再交往圈內人」　鍾瑶掙扎：遇到對的人好難

記者林奕如／台北報導

鍾瑶和曹晏豪被拍到大街激吻，戀情因此曝光，她今出席勵馨基金會公益影片發布會，滿臉藏不住笑容，甜笑表示：「我還是一向秉持自己的作風，就是要開心快樂大方勇敢做自己。」由於吳慷仁情傷後，她曾說過不想再交圈內人，她老實說：「這次有掙扎，但要遇到對的人真的好難。」

▲鍾瑶談到戀情藏不住笑容。（圖／記者季相儒攝）

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鍾瑶一向大方做自己，這次被拍到「小張震」曹晏豪約會，她第一時間大方認了，但她嬌嗔：「（被拍到）才兩個禮拜而已，拍到就是趕鴨子上架。」新聞曝光的時候，她情緒有點低落，沒有人喜歡把自己生活攤在陽光下，還小落淚一下，才會脫口而出回答經紀人，真的忘記自己是藝人身份。

她和曹晏豪認識多年，「我們的確滿像的，一直以來都是很好的朋友，以前就是一起討論咖啡廳（各自經營咖啡廳），牛奶、杯子品牌等，之後差不多時間開始演戲，剛好一起拍偶像劇，叫彼此戰友，他也看到我感情生活，偶爾會關心。」這次合作電影更加熟識，她也說，「戲投入很多情感，一直認為是幻覺，要理性看待，殺青後再來好好思考，就自然發展了。」

▲鍾瑶大方認了新對象。（圖／記者季相儒攝）

至於爆料媒體、自稱鍾瑶男友的Andy，她也否認劈腿傳聞：「這對象是其中一個追求者，有嘗試約會過但沒有結果，關於不實報導內容，沒有必要多做回應。」她上一段戀情是吳慷仁，曾說過不想再交圈內人，但依舊沒有遵守，她無奈一笑：「剛開始有掙扎，一直希望不要這樣最好，好像曾經聽過一個圈內人說過『要遇到對的人真的好難』，要花好多年時間，包括年紀、想法等，這些都會成為阻礙條件，現階段遇到了就嘗試看看。」

今記者會，吳念真導演原定出席，主辦單位接到通知他發燒2天，今天住院，鍾瑶關心：「早上知道他不能來，有問定謙（吳定謙），他說爸爸狀況很好，就真的需要休息，等他爸爸穩定之後，之後再約。」