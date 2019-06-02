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葉全真帶隊首爾直播賣包　邀網友助陣完售：打爆陳昭榮

記者林奕如／台北報導

葉全真帶著小沛與小延新主播組合在首爾直播，小延首次出征，緊張到一時失神，用電棒捲把額頭燙出一個洞；陳昭榮則用激將法，嗆聲說自己在日本直播光牙刷就賣破萬支，讓小沛氣說一定要找出一個商品打爆陳昭榮。

▲葉全真帶隊再次前往韓國首爾直播，左起小延、葉全真、小沛 。（圖／翰成數位直播提供）

▲葉全真帶隊再次前往韓國首爾直播 。（圖／翰成數位直播提供）

小延還沒出發就因為滿腦子都是韓國行程，使用電棒捲弄頭髮一時失手，把自己額頭燙出一個1公分直徑的洞，結膜炎也蠢蠢欲動，眼球下方佈滿血絲，嚇得她趕緊去看醫生，陳昭榮極力推薦另一位主播小沛加入韓國直播行列，兩人從大學就是認識，姊妹淘合作十分有火花。

▲葉全真帶隊再次前往韓國首爾直播，左起小延、葉全真、小沛 。（圖／翰成數位直播提供）

▲小延、小沛一起前往首爾直播 。（圖／翰成數位直播提供）

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主播小沛曾在精品專櫃擔任櫃姐長達5年之久，對於精品販售有相當的自信與專業，第一次直播歐洲精品包包時，陳昭榮怕她不熟悉直播流程，還特意陪同一起販售，沒想到小沛直接吐槽陳昭榮的精品品牌發音不標準，害得陳昭榮從此與她一起直播，只要一遇到這個品牌，都只講中文，她的吐槽也變成網友觀看直播的樂趣之一，小沛不好意思的說：「昭榮哥就戲劇一哥，每個人的專長不一樣嘛！」

這次小沛直播時，拿出非常超值的精品包款，還線上集氣要網友們幫忙一起打爆陳昭榮，因為包包有限量，雖然全部搶購一空，但仍不敵陳昭榮萬根牙刷銷售佳績，小沛笑說反正在韓國還有好幾天，一定會有機會可以打爆他。
 

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小沛, 陳昭榮, 小延, 葉全真

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