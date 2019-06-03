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路人誤以為Olie是「女生」！　隋棠曝小兒子最新髮型：浪漫捲髮少女

記者劉宜庭／綜合報導

女星隋棠和老公Tony結婚4年，陸續生下3歲大兒子Max、2歲女兒Lucy，以及剛出生約5個月的小兒子Olie，一家五口生活幸福美滿。她常在社群網站分享育兒點滴，2日曬出么兒最新萌照，分享Olie被路人誤認成女生的逗趣經歷，笑翻大票網友，意外掀起一陣熱議。

▲隋棠一家五口生活幸福美滿。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠一家五口生活幸福美滿。（圖／翻攝自隋棠臉書）

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Olie因為出生不久後，就被養得肉嘟嘟，被暱稱為「Olie Bear（奧里熊熊）」，常被爸媽出賣各種「筋肉照」，還被網友開玩笑形容是「嬰兒界猛男」，加上五官與爸爸Tony極為相似，輪廓與其他同齡孩子相較之下，看起來也顯得更加「成熟」，被虧根本是「老起來放」。

▲隋棠小兒子Olie被路人誤以為是女生。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

▲Olie成熟輪廓被虧根本「老起來放」。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

▲4個月大Olie「暴風成長」筋肉照曝光。（圖／翻攝自Instagram／madmaxhsieh）

▲Olie常被爸媽出賣「筋肉照」。（圖／翻攝自Instagram／madmaxhsieh）

在隋棠2日晚間曬出的照片中，Olie不僅髮量暴增，還有著明顯的自然捲，不知是否因為如此，被路人誤認成女孩子，對方直接朝他喊，「這個妹妹好壯喔！」一番逗趣經歷，也令隋棠開玩笑形容，Olie根本是「浪漫捲髮少女」，笑翻大票網友，超萌畫面也融化了不少粉絲。

▲隋棠小兒子Olie被路人誤以為是女生。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

▲隋棠小兒子Olie被路人誤以為是女生。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

▲Olie頂著一頭浪漫捲髮，被路人誤以為是女生。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

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隋棠, Tony, Max, Lucy, Olie

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