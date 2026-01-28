ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
關穎豪宅看霍諾德爬101「視野絕佳」
結婚前該觀察的5件小事！
EXO隊長SUHO宣布來台！
柯佳嬿新戲陣仗大！日方劇組大規模封街「出動警車、水車」

日劇拍攝中1／柯佳嬿拍日劇！雨中「尋女」急瘋　對路人暴氣：不要拍了！

▲柯佳嬿完成妝髮後現身，這回她演出兩個孩子的媽。劇組大規模封街，現場警車、封鎖線與大批工作人員嚴陣以待。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

近來台北街頭出現了日劇劇組，時報周刊CTWANT於本月21日下午接獲線報，在台北市北投區街頭陸續出現多輛大型貨車與吊車，現場甚至進駐警車與超大型灑水機具，陣仗之大引發路人側目。據悉，當天是日劇《綁架遊戲》的劇組，推測應該就是改編東野圭吾小說的電視劇，大批日籍工作人員在場準備，而最令人驚喜的，莫過於擔綱演出關鍵角色的，正是金鐘視后柯佳嬿。

日劇拍攝中1／柯佳嬿拍日劇！雨中「尋女」急瘋　對路人暴氣：不要拍了！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲柯佳嬿在低溫中穿著單薄，撐著雨傘緊牽劇中小兒子，在雨中神情焦慮地穿梭。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

日劇拍攝中1／柯佳嬿拍日劇！雨中「尋女」急瘋　對路人暴氣：不要拍了！

▲導演一喊卡，助理馬上拿了厚外套給柯佳嬿披上保暖。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

當晚7點，劇組人員緊鑼密鼓進行最後前置，柯佳嬿現身臨時妝髮休息室，這回她升格「二寶媽」，戲中不僅有個乖巧小兒子，還有一個名為「雷歐娜」的女兒。隨著日本導演用日文向眾人介紹演員，現場響起一陣掌聲，隨即進入正式開始拍攝工作。

日劇拍攝中1／柯佳嬿拍日劇！雨中「尋女」急瘋　對路人暴氣：不要拍了！

▲劇組祭出水車製造「暴雨」效果。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

晚間8點半，氣溫已驟降至不到10度，加上劇組祭出水車製造「暴雨」效果，讓現場更加寒冷難耐。只見柯佳嬿撐著傘，緊牽「小兒子」的手，母子倆神色慌張地穿過圍觀人群，柯佳嬿大聲吶喊著女兒的名字，並衝向警車後車廂，看到一臉驚魂未定的女兒，柯佳嬿母愛噴發、情緒瞬間炸裂，對著圍觀群眾怒喊：「不要拍了！」

日劇拍攝中1／柯佳嬿拍日劇！雨中「尋女」急瘋　對路人暴氣：不要拍了！

▲寒流加上灑水，現場冷到不行，柯佳嬿穿外套撐著傘仍難擋寒意。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

現場群眾演員個個裹著厚重羽絨冬裝，柯佳嬿與小演員們卻穿著單薄的長袖秋裝，讓現場「鄉民」不禁交頭接耳討論，演員的穿著是否過於單薄。本刊側面得知，該戲原訂10月開拍，服裝早在那時就定案，即便後來延至寒冬拍攝，劇組討論後，仍未更動造型。所以當拍攝一喊卡，助理立馬衝上前為凍到發抖的柯佳嬿披上大外套禦寒，也讓人見識到柯佳嬿的敬業程度。

【爬太快的困擾】霍諾德91分登頂台北101　賈永婕揭私下對話：不是有答應我嗎

