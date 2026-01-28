麻衣父喪不到1個月！準備帶兒「回台定居」　創新品牌晉升CEO

圖文／鏡週刊

麻衣過去1年除了照顧罹患胰臟癌的父親，也每2個月就來台灣工作，甚至父喪不到1個月，本刊就直擊麻衣抵台工作。

據悉，她這趟行程除了與未來新事業的廠商見面，同時也是為了自己跟兒子不久的未來做安排，原來麻衣已經計畫妥當，預備在兒子小學畢業後，母子倆來台定居。

▲麻衣（左）父喪後未滿1個月就飛抵台灣，現蹤在台北市南京東路上的餐廳。

忙碌談生意 做新品牌

本刊直擊，1月20日晚間將近8點，麻衣的身影現蹤在台北市南京東路上的小籠包餐廳，她一席駝色大衣搭上棕色長裙，手上則拿著王文洋女兒、百億千金王思涵自創品牌GRACE HAN的黑色「Our Melody 07」包包，十足的貴婦氣質。

麻衣身邊則圍繞著3名男子，一群人用完餐後，有說有笑地走出餐廳。麻衣雖然是遠道而來的客人，但在這場飯局中，看來卻像是東道主，忙著招呼大家。隨後麻衣跟男士們搭上多元計程車，前往下個地點續攤。

▲此行來台，麻衣和3名男子聚餐，據悉都是廠商，談論未來的商業合作。

本刊向麻衣經紀人查證，原來這場餐宴，是跟廠商聚會，因為麻衣接下來在台灣還有新的品牌事業，談的全是商業內容。

之所以會讓麻衣如此風塵僕僕，暫時先收起父喪的哀傷，積極地在台灣布局，也是因為失去了人生中最重要支柱的父親，她必須更堅強，為了自己和小王子開展另一段全新人生，從貴婦搖身成為女強人。

▲步出餐廳之後，一行人駐足未散，準備隨後前往續攤地點。

▲等車時麻衣手上的包包很醒目，是前小姑王思涵所贈送的自創品牌，要價約新台幣5萬元。



