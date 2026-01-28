1月28日星座運勢／雙子動腦生財 射手獲利滿滿
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：營運政策調整
感情：聽從伴侶安排
財運：持續收入增加
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：獅子
雙子座 ♊
工作：進步在於勇氣
感情：感情積極付出
財運：網路行銷傭金
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：魔羯
天秤座 ♎
工作：調整排班時刻
感情：享受伴侶照顧
財運：精進財金知識
幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：金牛
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：新的制度建立
感情：分享愛給情人
財運：資金分配得當
幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：後退就是向前
感情：感情情緒穩定
財運：辛勞有助正財
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：雙魚
處女座 ♍
工作：身兼多項職務
感情：分享生活歡樂
財運：販售副業產品
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：服務優質貴賓
感情：努力尋找伴侶
財運：有進財多行善
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：處女
天蠍座 ♏
工作：業界前輩指點
感情：預計未來發展
財運：問卷小賺報酬
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：雙子
雙魚座 ♓
工作：要求過於嚴苛
感情：做好愛情規劃
財運：獲得意外錢財
幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：射手
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：先求有再求好
感情：耍浪漫搞創意
財運：創業賺被動財
幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：天蠍
獅子座 ♌
工作：歡慶業績成長
感情：建立幸福國度
財運：業績突然暴增
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：天秤
射手座 ♐
工作：平穩安定發展
感情：專心陪伴對方
財運：收益獲利滿滿
幸運色：黃色
貴人：處女
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
