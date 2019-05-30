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她狂飆《彩虹眼淚》…原唱坐旁邊合唱！　曾之喬：又是聽我的歌長大的孩子

記者潘慧中／綜合報導

曾之喬14歲以女團「Sweety」出道，後來在戲劇圈和主持界都闖出不錯成績，她近日上傳一段和朋友在家唱KTV的影片，兩人合唱《彩虹眼淚》的模樣瞬間勾起不少人的童年回憶，連她也忍不住笑說：「看來～～～～又是一個聽我的歌長大的孩子。」

▲▼曾之喬當年以女團「Sweety」出道，和劉品言至今仍感情很好。（圖／翻攝自YouTube、Instagram／chiaochiaotzeng）

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畫面中，可以看到曾之喬穿得一身黑，愜意地坐在高腳椅上聽朋友唱歌，直到副歌才加入一起唱，被網友笑說：「根本是原聲導唱」，她看了也認同地說：「超立體！」歌唱實力絲毫沒退步的她唱到最後還是有點害羞，連忙叫人切換到下一首歌。

▲▼她狂飆《彩虹眼淚》曾之喬坐旁邊合唱！（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲▼曾之喬唱《彩虹眼淚》勾起粉絲回憶。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲▼她狂飆《彩虹眼淚》曾之喬坐旁邊合唱！（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

不只粉絲勾起小時候的回憶，Sandy（吳姍儒）的心情似乎也很激動：「真的是很難得的人生經歷欸欸欸欸欸！！！」曾之喬則是附上哭笑不得的表情符號說：「4（是）啊！」但能和偶像一起合唱當年的人氣夯歌真的是很難得的事情啊。

▲▼曾之喬客廳擺設曝光！（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

▲曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

事實上，曾之喬日前接受理科太太專訪時坦言，當年走紅伴隨而來的知名度，讓好勝的她變得得失心太重，一度萌生退意，直到23歲聽從心底的聲音，獨自前往丹麥旅行，成為人生轉捩點，如今的她隨時提醒自己要保持謙虛，也讓人看到她堅強的另一面。

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