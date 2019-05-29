陳艾琳拍閨蜜婚紗美炸！　一字領「透視中空裝」渾圓半球現形

記者潘慧中／綜合報導

陳艾琳和Alex（顏庭笙）交往2年多，5月初宣布懷孕喜訊，寶寶目前已經4個多月大，她27日公開閨蜜婚紗照，同框好姊妹徐晞庭（晞晞）和陳韋利，「婚紗照這種東西，如果不想跟老公拍，姊妹也是沒有問題的吧？！」透視中空裝美翻一票粉絲。

▲▼陳艾琳拍閨蜜婚紗。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



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照片中，可以看到陳艾琳放下及胸長捲髮，身穿一字領短版上衣，大方展現小蠻腰，透視布料下只穿了一件內衣，辣秀東西半球和狂野刺青，下半身搭配長裙，性感中又不失女人味。

▲▼陳艾琳穿透視中空裝超美。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



被問到懷孕至今是否有出現任何不舒服的症狀，陳艾琳坦言孕吐十分嚴重，「吐慘了，吃到肉就吐，導致我很想吃肉但小朋友不想吃。」她笑說女兒似乎非常養生，「不喜歡手搖飲料、紅肉、奶油蛋糕，Btw熱愛豆花。」不只這樣，她也變得很頻尿，「尿到想生氣！」

▲▼陳艾琳目前懷孕4個多月。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



至於發現懷孕的時間點，陳艾琳透露當初月經應該是月底就要報到，當月10日左右驗孕，馬上確定自己懷孕了，「這輩子頭一次看到第二條線秒出現，真的是秒！之前子宮外孕就淡到幾乎看不到，但還是有很淺很淺（的線）。」