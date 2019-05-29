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歐陽妮妮「被熊抱輕吻」親密照曝光！　粉絲嚇傻：要公開男友了嗎

記者潘慧中／綜合報導

歐陽妮妮日前結束電視劇拍攝後，與劇中搭檔張書豪傳出緋聞，不但雙方互動成為焦點，私下生活點滴也備受外界關注。她27日曬出2張被熊抱輕吻的親密照，真相曝光後讓粉絲都鬆口氣直呼：「第一眼還以為是男友」、「剛剛以為要公開男友了！」

照片中，可以看到歐陽妮妮頂著及眉瀏海的新髮型，大方以淡妝入鏡，身穿杏色長袖上衣，深色配件襯托個人魅力，時而比出剪刀手、時而眨眼賣萌，心情看起來很好，身後男子正是她的爸爸歐陽龍，爸爸霸氣搭肩熊抱的舉動，看得出來父女感情很好。

▲▼歐陽妮妮12（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

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▲▼歐陽妮妮和爸爸感情很好。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

▲▼歐陽妮妮12（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

歐陽妮妮透露這是前幾天和歐陽龍出門逛街拍下的照片，爸爸當時搞笑問：「別人會不會以為我帶新女友出門？」她一秒打槍：「…？不會吧我們長得這麼像。」看到有不少網友以為她要公開認愛，她則是高EQ笑回：「這樣我爸會太開心。」

▲▼歐陽妮妮9（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

▲網友反應。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

歐陽妮妮擁有星二代光環，一舉一動受到關注，她曾坦言一路以來受到不少壓力，「我沒辦法選擇出身的家庭，就是要去接受，因為沒有辦法去改變人家怎麼想，就只能改變自己的心態跟各方面。」因為個性關係，她不會在家人面前哭，面對酸言酸語，她偶爾會選擇不看，「但不可能選擇不看就不會看得到，看到之後怎麼消化排解壓力，這是很重要，我會靠運動來發洩。」

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