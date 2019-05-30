野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！　偷拍乘客…網歪樓「狂盯右下角」：好兇

記者潘慧中／綜合報導

魏蔓以模特兒身分出道，橫跨戲劇圈後演技頗受好評，在《真愛趁現在》、《飛魚高校生》和《愛情白皮書》等劇都有亮眼表現，她近日搭高鐵南下工作，身旁乘客似乎因低頭滑手機沒認出她，但粉絲焦點全落在畫面右下角：「好兇！」

▲魏蔓作風親民。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）



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照片中，可以看到魏蔓放下一頭及胸中分長髮，似乎直接以素顏自拍，儘管如此，真實膚質和膚色和平常相比也無太大差異，身穿杏色襯衫內搭灰色背心，維持一貫低調作風，開心和空無一人的高鐵車廂合照，讓不少粉絲驚呼跪求巧遇。

▲▼魏蔓搭高鐵自拍。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）



但魏蔓透露不久後就都坐滿了，她戴上眼鏡和黑口罩與身旁旅客合照，羨煞一票粉絲，但格外引起討論的是，她和乘客的自拍照中，背心似乎包不住她的好身材，豐滿北半球呼之欲出，讓不少粉絲歪樓說：「太辣了」、「穿這樣犯規！」

▲魏蔓用健康的方式瘦出好身材。（圖／翻攝自Facebook／魏蔓 Mandy Wei）



事實上，魏蔓國中一度胖到65公斤，後來靠驚人意志力在2個月內狂甩13公斤，至今從未復胖，關鍵就在於貫徹「早餐吃飽、中餐6分飽、晚餐不吃」的原則，除了大量進食胡蘿蔔、秋葵、山藥等蔬菜，為了不讓下半身出現水腫，刻意戒掉牛肉，改以魚肉替代，甚至戒喝最愛的紅茶拿鐵。

魏蔓IG全文：

曹操開車，魏蔓搭高鐵，誰先到台南呢？

答案是。

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曹操

因為#說曹操曹操就到啊～～～～

#曹操到底怎麼辦到的

#從小就有的疑惑

#一個人的高鐵車廂好無聊

#五秒後就坐滿