「崔鍾訓被關，你睡得安穩？」　李洪基霸氣連回3好：屎也拉得很順！

記者張筱涵／綜合報導

韓星崔鍾訓（최종훈）承認是鄭俊英淫群成員之一後退出FTISLAND，涉嫌偷拍等罪嫌目前被拘留中，怎料日前李洪基（이홍기）和造型師好友一起去夏威夷旅行分享照片時，被網友質疑：「鍾訓在監獄，你睡得安穩嗎？」

▲崔鍾訓被拘留中。（圖／視覺中國CFP）

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李洪基日前到夏威夷旅遊，每天都分享大海藍天度假照，早上的時候還悠閒自在地做菜來吃，可以看得出來這趟旅程非常愉快，怎料30日時因為捨不得讓這趟旅程畫下句點，捨不得地在Instagram說「要回家了…我會想念這裡的」，同時分享一張在藍天白雲下興奮高舉雙手的照片。

粉絲都很開心李洪基有充分的休息，也都期待著演唱會或是新作品來臨，但這其中卻有網友說：「洪基跟造型師一起享受夏威夷旅程的同時，鍾訓被關在監獄，你都沒關係嗎？你睡得安穩嗎？」李洪基看到以後沒有掠過，反而標記該網友正面回應：「我吃得好、睡得好、連屎也拉得很順。」

▲李洪基回應網友。（圖／翻攝自李洪基IG）

這則對話被上傳到有近45萬人追蹤的「IDOL ISSUE」粉絲專頁後，瞬間吸引大批網友回應，「太好笑了」、「當然過得很好啊」、「這回應真的太爽快了」、「這網友到底要李洪基怎樣啊」、「崔鍾訓為自己犯的錯負責，李洪基只需要過自己的生活就好」。

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