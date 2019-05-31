ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「崔鍾訓被關，你睡得安穩？」　李洪基霸氣連回3好：屎也拉得很順！

記者張筱涵／綜合報導

韓星崔鍾訓（최종훈）承認是鄭俊英淫群成員之一後退出FTISLAND，涉嫌偷拍等罪嫌目前被拘留中，怎料日前李洪基（이홍기）和造型師好友一起去夏威夷旅行分享照片時，被網友質疑：「鍾訓在監獄，你睡得安穩嗎？」

▲▼崔鍾訓。（圖／CFP）

▲崔鍾訓被拘留中。（圖／視覺中國CFP）

請繼續往下閱讀...

李洪基日前到夏威夷旅遊，每天都分享大海藍天度假照，早上的時候還悠閒自在地做菜來吃，可以看得出來這趟旅程非常愉快，怎料30日時因為捨不得讓這趟旅程畫下句點，捨不得地在Instagram說「要回家了…我會想念這裡的」，同時分享一張在藍天白雲下興奮高舉雙手的照片。

粉絲都很開心李洪基有充分的休息，也都期待著演唱會或是新作品來臨，但這其中卻有網友說：「洪基跟造型師一起享受夏威夷旅程的同時，鍾訓被關在監獄，你都沒關係嗎？你睡得安穩嗎？」李洪基看到以後沒有掠過，反而標記該網友正面回應：「我吃得好、睡得好、連屎也拉得很順。」

▲李洪基回應網友。（圖／翻攝自李洪基IG）

▲李洪基回應網友。（圖／翻攝自李洪基IG）

▲李洪基回應網友。（圖／翻攝自李洪基IG）

這則對話被上傳到有近45萬人追蹤的「IDOL ISSUE」粉絲專頁後，瞬間吸引大批網友回應，「太好笑了」、「當然過得很好啊」、「這回應真的太爽快了」、「這網友到底要李洪基怎樣啊」、「崔鍾訓為自己犯的錯負責，李洪基只需要過自己的生活就好」。

★圖片為版權照片，由視覺中國CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

推薦閱讀

涉性招待風暴4天被罵爆　YG社長發信給員工：我沒忘自己責任重大

涉性招待風暴4天被罵爆　YG社長發信給員工：我沒忘自己責任重大

強仁停工3年「接新戲演男主角」　遭疑回歸SJ…所屬社說話了！

強仁停工3年「接新戲演男主角」　遭疑回歸SJ…所屬社說話了！

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

雷／金材昱❤朴敏英原地求婚！浪漫大結局：願意成為我的本命嗎

雷／金材昱❤朴敏英原地求婚！浪漫大結局：願意成為我的本命嗎

YG人士爆「梁鉉錫叫小姐是事實」！　迴避性招待：關係是彼此自然發生

YG人士爆「梁鉉錫叫小姐是事實」！　迴避性招待：關係是彼此自然發生

孝琳被爆「霸凌同學3年」拿話筒砸頭　收回提告嗆聲低調認：已和解

孝琳被爆「霸凌同學3年」拿話筒砸頭　收回提告嗆聲低調認：已和解

太蒂徐驚喜合體！　太妍站蒂芬妮身邊…入鏡不到10秒突崩潰

太蒂徐驚喜合體！　太妍站蒂芬妮身邊…入鏡不到10秒突崩潰

獨家／宋讚養經紀人收押前專訪　自稱「YG娛樂」在台唯一員工

獨家／宋讚養經紀人收押前專訪　自稱「YG娛樂」在台唯一員工

金荷娜產後復出滿口媽媽經　「老公」羞認腰力好：每天早上一定做

金荷娜產後復出滿口媽媽經　「老公」羞認腰力好：每天早上一定做

泫雅表演中「正面著地重摔」！　滑倒還想繼續唱…下舞台後緊急送醫

泫雅表演中「正面著地重摔」！　滑倒還想繼續唱…下舞台後緊急送醫

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」

珠妍深夜「手滑」上傳和GD親密自拍片　驚慌秒刪⋯備份檔網瘋傳

獨家／宋讚養經紀人收押前專訪　自稱「YG娛樂」在台唯一員工

板子一抽開⋯熊熊、張立東「嘴對嘴親下去」結果GG了

安啾親PO「男友視角」露餡了！　照片抓包修圖痕跡

琳妲突襲LamiGirls苡萱房間！　床邊驚見「色色玩具」當場用：什麼感覺？

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

林志玲過安檢前…停下腳步現暖舉！　44歲「HD照」網看傻：不敢相信

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

崔鍾訓, 李洪基

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蔡瑞雪首次正面回應熱戀放火！　「媽媽很喜歡他」曝互稱姐弟真正原因
  2. 《金髮尤物》瑞絲薇斯朋緊摟女兒　金髮碧眼「神複製」…網驚：雙胞胎！
  3. 初戀太傷！「打開心防秒脫單」星座Top 5　第4名老被人背叛、第1名有夠準
  4. 蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」…網嚇：全毀了
  5. 認愛1個月！梁云菲「陪金剛見家長」：感謝獲得的一切幸福❤
  6. 「崔鍾訓被關，你睡得安穩？」　李洪基霸氣連回3好：屎也拉得很順！
  7. 正妹妻偷情「掌聲超激烈」一夜多發！　悲情夫被當觀眾…黑化佈局「恐怖復仇」
  8. 劇本寫一半撕掉全重寫！讓觀眾決定結局、進劇院吃年夜飯
  9. 「野生林志玲」現身迪士尼！現場未P圖流出…網傻了：有點怪
  10. 土豪哥100萬元交保檢方不爽提抗告　最高法院打臉檢方

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366