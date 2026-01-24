雙胞胎依依遇「連環追撞車禍」　發聲報平安：發生一次就夠驚嚇

記者王靖淳／綜合報導

女星雙胞胎依依平時會透過社群記錄日常，不吝嗇分享私下生活，今（24）日她就在臉書發文透露，自己一大早就在高速公路上碰上可怕的連環追撞車禍，讓她不禁直呼：「一輩子只要發生過一次就夠驚嚇了。」貼文曝光後，立刻掀起網友討論。

▲依依出車禍。（圖／翻攝自YouTube／雙胞胎依依佩佩的依依）

依依發生連環追撞車禍

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到車禍當下的恐怖瞬間，依依餘悸猶存地表示，這種驚嚇程度「一輩子只要發生過一次就夠了」。她也幽默地自嘲說既然自拍照片「都還可以加濾鏡，就表示沒有太大問題。」她回憶撞擊的那一刻，形容那簡直就是「0.1秒的事」，當時完全來不及反應，只聽到車上的司機大哥突然大叫一聲，接著就驚見後方的車輛失控不停追撞。

在車禍現場，依依表示當下因為看到後方車輛撞成一團，很怕後面繼續再撞上來，一度心急地希望司機把車往前開，以避開後續可能的二次衝擊。不過司機第一時間選擇下車查看狀況，為此依依坦言明白發生事故後保留現場、不移動車輛是正確的處理方式，但獨自一人被留在車內的她，看著窗外的車流與事故現場，還是感到非常無助與害怕。

▲依依。（圖／翻攝自YouTube／雙胞胎依依佩佩的依依）

依依PO文還原車禍經過

依依透露雖然自己有用安全帶，但強烈的衝擊力還是讓她的身體吃不消，不僅脖子感到疼痛，事後頭部也出現持續的疼痛感，整個人處於一直暈暈的狀態，相當不舒服，不過她心中也慶幸沒有發生大受傷。經歷這次恐怖的國道驚魂記，依依也向大眾呼籲行車安全的重要性，強調上車一定要用安全帶，千萬不要有任何一次僥倖心態。