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一回家「大門是打開的！」　謝忻慌了..抖著進門劇情神反轉

記者李玟儀／綜合報導

女星謝忻個性有點傻大姐，經常和粉絲分享生活中的糗事，近日又發生一樁「樂極生悲的故事」，她在胡瓜的60大壽生日宴後，帶著酒足飯飽的滿足心情回家，卻發現家門敞開，內心小劇場四起，結果結局令人噴飯。

▲▼謝忻。（圖／翻攝自謝忻臉書）

▲謝忻個性像傻大姐一樣。（圖／翻攝自謝忻臉書）

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謝忻和「浩角翔起」阿翔等人在29日晚上幫胡瓜慶祝60歲生日，一行人聚集在松山區某知名海鮮料理店，美食當前，她果斷放棄減肥的計畫，一邊品嘗高檔海鮮一邊喝著酒，同時現場還有精采的魔術秀，整個晚上歡樂又享受。

餐後謝忻帶著滿滿的幸福回家，出電梯門後往自家走去，打算輸入密碼時發現「我家大門是打開的！」當下她內心冒出驚慌小劇場，耳邊彷彿能聽到庹宗康的聲音：「幹什麼東西？」在極度緊張的情緒下，她感覺方才吃進去的食物開始翻滾，有種想吐的衝動，但她依舊邁不開腳步向前。

▲▼謝忻。（圖／翻攝自謝忻臉書）

▲謝忻幫胡瓜慶生完後，回家竟然發現大門敞開。（圖／翻攝自謝忻臉書）

謝忻形容在夜深人靜時，一個獨居女子在回家的時候看到自家大門被打開，客廳還滿目瘡痍，那個當下，「除非我是館長，不然任誰都不敢就這樣大搖大擺地進家門。」

猶豫了一陣子謝忻終於鼓足勇氣，踏進家門仔細看了一下狀況，她忽然清醒了，「這跟我3個小時出門前的盛況空前一模一樣，我只是忘記把門關上就這樣出門了。」超荒唐的驚魂記讓粉絲忍不住吐槽：「好天兵，還好人安全。」提醒她以後真的要再三檢查，萬一遇上劫財就算了，劫色的話就吃大虧了。

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