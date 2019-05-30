富二代「跪在家門口」求和Sandy交朋友！　吳宗憲傻眼：年輕人起來

記者李玟儀／綜合報導

多數的父母對兒女的另一半都會有所要求，節目《綜藝大熱門》中安排了「女兒的假男友」測試幾位媽媽的反應，其中金友莊、嗨獎媽媽都希望女兒的對象有一定的經濟能力，但吳宗憲卻認為，富二代、富三代不見得適合，甚至透露曾有富少跪在家門求見Sandy。

▲吳宗憲認為媽媽們不是勢利，主要是怕孩子們吃苦。（圖／翻攝自YouTube／我愛綜藝大熱門）

金友莊一直強調希望女兒的對象是有經濟能力的，其他的條件反而是其次，因為她認為，有一定的基礎才能給下一代好一點的生活環境，「我擔心的是小孩子，大人可以吃泡麵，但小孩怎麼辦？」

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嗨獎媽媽對女兒另一半也開出9項要求，包括年紀不要太小、不要太大、要有禮貌、講話不能太粗魯、不能太大聲、不要太帥等，其中排在第一項的就是「經濟基礎穩定」，結果卻被調侃「太勢利眼」，但是以母親的立場來說，無非是希望女兒以後不用為了錢奔波勞苦。

▲▼吳宗憲爆料有富二代跪在家門求見Sandy。（圖／翻攝自YouTube／我愛綜藝大熱門）

吳宗憲認同表示：「天下父母心，人家會說我們勢利，不是這樣，爸爸媽媽是希望你們不要吃太多苦。」但同時也認為凡事沒有一定，「家裡太有錢的，我還怕咧！」他透露曾看過上市公司的第二代、第三代跪在家門口，只求見Sandy一面，希望能跟Sandy交朋友，但這種極端的作風，卻讓吳宗憲直呼吃不消。

▲▼吳宗憲爆料有富二代跪在家門求見Sandy。（圖／翻攝自YouTube／我愛綜藝大熱門）



節目播出後不少網友有感而發表示，其實不能怪父母勢利，畢竟生了小孩後花費很可觀，難免在條件考量上會比較務實，正如吳宗憲所說「貧賤夫妻百事哀」，只要不要太超過就好了。