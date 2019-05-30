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吳奇隆日砸1.2萬寵妻被嫌摳　名醫揭「台灣人幸福真相」：害你被酸

記者李玟儀／綜合報導

吳奇隆和劉詩詩的孩子日前誕生，他疼愛老婆特別安排住進禾馨最高等級的行政VIP房坐月子，一天要價1.2萬元，卻被大陸網友嫌棄小氣、摳門，對此婦產科名醫蘇怡寧有話要說。

吳奇隆再忙都下廚寵妻　劉詩詩甜笑：有他在不怕沒好吃（圖／取自吳奇隆微博、劉詩詩微博）

吳奇隆、劉詩詩日前喜獲麟兒。（圖／翻攝自吳奇隆微博、劉詩詩微博）

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劉詩詩入住的VIP行政套房大約13坪大，環境素雅，客廳、住房分離，房內空間寬敞，加上窗外視野不錯，在視覺感受上應該算是開闊，門禁也頗為森嚴，另外有專業的廚師及營養師為不同產婦的需求量身打造料理，雖然設備不是金碧輝煌等級的「豪華」，但稱得上很舒適。

只是大陸網友卻認為不夠高檔，對此蘇怡寧醫師在臉書上發文，幽默戲稱：「四爺很抱歉，因為台灣醫療太便宜，害你被中國網民酸了。」蘇醫師的文中提到，如果追求的是像出國住飯店一樣奢華寬敞，那生小孩不如去飯店生，「在台灣我們不玩這個。」

▲▼吳奇隆被陸網友嫌摳，婦產科名醫蘇怡寧發文。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧醫師愛碎念、禾馨士林產後護理之家官網）

▲吳奇隆被嫌摳，婦產科名醫蘇怡寧收到網友私訊打抱不平。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧醫師愛碎念）

另外從醫療本質為出發點來看，蘇醫師表示，「我必須很驕傲地說，台灣人，我們真的是很幸福的。」台灣和大陸的醫療費用「數字」可能差不多，但是一個是新台幣一個是人民幣，幣值不同。

同時蘇怡寧醫師也指出，很多大陸人來台灣就醫就是相信台灣的醫療品質，「你知道每個月有多少中國的醫療機構要來我們這邊取經，都被我們拒絕嗎？」綜觀各種因素的考量，蘇醫師說：「四爺是寵妻才會留在台灣的，你識貨！」

蘇怡寧醫師臉書全文：

有關醫療的本質

四爺很抱歉
因為台灣醫療太便宜害你被中國網民酸了

新聞連結
https://www.mirrormedia.mg/story/20190528ent001…

如果
你要像出國住飯店一樣比奢華比寬敞
對不起
在台灣我們不玩這個
要比這個那你生小孩去飯店生好了
杜拜不錯

但是
如果要談到醫療的本質
我必須很驕傲的說
台灣人
我們真的是很幸福的

我們之前一直笑著跟別人說
台灣跟大陸醫療的費用差不多
只是後面的幣值不一樣
一個是新台幣一個是人民幣
然後笑著笑著就哭了

你知道每天有多少有辦法的中國人來台灣就醫就是相信台灣的醫療品質嗎？
你知道每個月都有多少中國的醫療機構要來我們這邊取經都被我們拒絕嗎？

其實
這沒什麼好嘴的啦

四爺是寵妻才會留在台灣的
你識貨

#我台灣人我驕傲

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吳奇隆, 劉詩詩, 蘇怡寧

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