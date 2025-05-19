姚元浩主持新節目「竟忘記名稱」尷尬了！　莎莎開嗆：以前的都被停掉了

記者孟育民／台北報導

好看娛樂於YouTube頻道《嗨！營業中》推出全新料理單元《嗨！HOW cooking》，節目一開場便笑料百出！主持人姚元浩竟然一時忘記節目名稱，讓一旁的莎莎忍不住吐槽：「你竟然連自己節目的名字都忘了？」姚元浩愣了一下驚訝回應：「這是我的節目喔？」莎莎笑回：「因為你以前的節目都被停掉了，我們只好再幫你開一個新的啊！」現場笑聲不斷，姚元浩只能露出尷尬微笑應對。

▲▼姚元浩、莎莎主持網路節目《嗨！HOW cooking》。（圖／好看娛樂提供）

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節目延續《嗨！營業中》的熱度，從中精選多道人氣料理進行教學與重現，讓粉絲能在家輕鬆複製節目中的美味。莎莎一邊擔心地問：「你們確定要找他當主持人嗎？」合夥人立刻笑說：「可以換啦！」姚元浩則幽默接話：「所以我們這節目的名字是……《嗨！HOW cooking》！」

首集以節目中深受觀眾喜愛的「春捲」為主題，姚元浩表示：「我們從《嗨！營業中》精選出觀眾最愛的經典料理，讓大家有個簡單又實用的參考版本。」

▲姚元浩、莎莎默契十足。（圖／好看娛樂提供）

在輕鬆的料理過程中，主持人間的互動也引發許多趣事。莎莎忍不住觀察姚元浩與不同來賓的互動差異，打趣問他：「你跟白安講話都超溫柔，為什麼對吳映潔講話這麼嗆？」更笑說：「姚元浩真的是大暖男，但不能相處太久！」《嗨！HOW cooking》每集將帶來一道人氣料理與輕鬆逗趣的互動內容，鎖定《嗨！營業中》YouTube頻道，更多美味與笑聲等你發掘。