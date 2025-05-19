ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

演技炸裂！電影《我家的事》預告曝「藍葦華父子衝突爆淚」

記者許逸群／台北報導

新銳導演潘客印首部劇情長片《我家的事》備受國內外影展肯定，飾演一家人的曾敬驊、藍葦華、高伊玲與黃珮琪演技大爆發，四人先是在大阪亞洲電影節榮獲「藥師珍珠賞」最佳演出獎，日前又一同入圍台北電影獎演員獎肯定。

▲▼電影《我家的事》。（圖／牽猴子提供）

▲電影《我家的事》釋出前導預告。（圖／牽猴子提供）

導演潘客印感性地說：「有生之年能讓一群沒有血緣的人，自在地彼此關心與陪伴，就像故事中的家人一般，這是我創作這部電影，最幸福的時刻之一。」今（19日）全新釋出的前導預告中，能看見演員令人揪心的細膩表演，並搭配盧廣仲為電影量身打造的台語主題曲〈一路順風〉，將情感堆疊至最高點。 

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼電影《我家的事》。（圖／牽猴子提供）

▲藍葦華演技炸裂，一舉一動都令人動容。（圖／牽猴子提供）

預告中一幕幕抽換演員的精湛演技，能見他們眼神中帶有溫暖幸福與倔強憤怒，不同情緒接踵而來，堪稱今年演技大爆發代表作！飾演弟弟的曾敬驊，一幕特寫中低聲嗚咽，緊接著又見他身穿高中制服、眼眶含淚閃爍，與媽媽高伊玲相擁。在恐懼中仍挺身而出保護媽媽，與情緒激動又懊悔的爸爸藍葦華對視，兩人眼神交鋒，演技彷彿在空氣中擦出火花。

主演曾敬驊、藍葦華、高伊玲與黃珮琪投入角色大展精湛演技，一家四口皆上榜入圍第27屆台北電影獎最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新演員，以及最佳編劇共五項大獎。北影總監李亞梅也分享評審大讚本屆演員獎項有如神仙打架，非常難選。

藍葦華表示：「全家人都入圍太開心了！謝謝導演潘客印！」曾敬驊開心喊：「謝謝北影讓我們開啟家族之旅！」首次入圍北影女主角獎的高伊玲當下正在煮飯給演員們吃，笑稱「我根本就還沒下戲！」當天入圍新演員獎的珮琪還帶了一束花送給飾演媽媽的高伊玲，為入圍喜訊增添溫馨。

分享給朋友：

追蹤我們：

被警察開單還這麼開心 女友：那警察滿帥的欸XD

推薦閱讀

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！嚇跑廠商：比大咖啦啦隊貴10倍

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！嚇跑廠商：比大咖啦啦隊貴10倍

周董「僵直性脊椎炎」免役卻能打球遭疑！醫揭關鍵：不太可能造假

周董「僵直性脊椎炎」免役卻能打球遭疑！醫揭關鍵：不太可能造假

不滿被拖下水！泰勒絲怒與閨蜜「死侍老婆」絕交　內幕曝光

不滿被拖下水！泰勒絲怒與閨蜜「死侍老婆」絕交　內幕曝光

虞書欣家族爆15億官商勾結！400億千金背景被挖　爺爺爸爸黑幕爆爭議

虞書欣家族爆15億官商勾結！400億千金背景被挖　爺爺爸爸黑幕爆爭議

獨／金曲歌后曹雅雯突剃大平頭！　「背後原因藏洋蔥」網全哭了

獨／金曲歌后曹雅雯突剃大平頭！　「背後原因藏洋蔥」網全哭了

唐綺陽運勢／天蠍「感情有譜但別衝動」！魔羯出現意想不到的桃花

唐綺陽運勢／天蠍「感情有譜但別衝動」！魔羯出現意想不到的桃花

GD台北小巨蛋門票搶先購！　凱基金控砸重金冠名「詳細SOP出爐」

GD台北小巨蛋門票搶先購！　凱基金控砸重金冠名「詳細SOP出爐」

郭書瑤深夜解放0肩帶！　「鎖骨、事業線全都露」邪惡視角看光

郭書瑤深夜解放0肩帶！　「鎖骨、事業線全都露」邪惡視角看光

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

南韓美女主播遭霸凌輕生案報告出爐！　韓媒見結論驚：很罕見

南韓美女主播遭霸凌輕生案報告出爐！　韓媒見結論驚：很罕見

八點檔女星飛北京出席汪小菲婚禮！　「私下是Mandy閨蜜」合照曝光

八點檔女星飛北京出席汪小菲婚禮！　「私下是Mandy閨蜜」合照曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！嚇跑廠商：比大咖啦啦隊貴10倍

周董「僵直性脊椎炎」免役卻能打球遭疑！醫揭關鍵：不太可能造假

不滿被拖下水！泰勒絲怒與閨蜜「死侍老婆」絕交　內幕曝光

虞書欣家族爆15億官商勾結！400億千金背景被挖　爺爺爸爸黑幕爆爭議

獨／金曲歌后曹雅雯突剃大平頭！　「背後原因藏洋蔥」網全哭了

唐綺陽運勢／天蠍「感情有譜但別衝動」！魔羯出現意想不到的桃花

GD台北小巨蛋門票搶先購！　凱基金控砸重金冠名「詳細SOP出爐」

郭書瑤深夜解放0肩帶！　「鎖骨、事業線全都露」邪惡視角看光

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

我家的事, 曾敬驊, 藍葦華, 高伊玲, 黃珮琪

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鄧惠文《婚內失戀》改編電影！天心喊話「你事業比較重要」險淚崩
  2. 才拿到護照！安妮宣布離開台灣　感性落淚道別「不做會後悔一輩子」
  3. 巨型史迪奇雕像驚現信義區！　韓勾ㄟ金針菇「追星成功」圓夢了
  4. 郭靜純小六兒子身高飆到174cm！　曬母子身高差揭曉「長高秘訣」
  5. 幫王識賢賺大錢「換名車、名錶」　李程彬戲外成功秘訣大公開！
  6. 姚元浩主持新節目「竟忘記名稱」尷尬了！　莎莎開嗆：以前的都被停掉了
  7. 遭封殺4年！　張哲瀚迎34歲生日「罕吐心聲」
  8. 愛莉莎莎赴杜拜看房驚呆！　「比菜市場還搶」曝超狂內幕
  9. 《絕命終結站》睽違14年在台上映新作「創限制級電影紀錄」
  10. 《黑澀會》妹妹變媽媽！　凱希驚「20年了」曝昔今合照掀回憶殺

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366