演技炸裂！電影《我家的事》預告曝「藍葦華父子衝突爆淚」

記者許逸群／台北報導

新銳導演潘客印首部劇情長片《我家的事》備受國內外影展肯定，飾演一家人的曾敬驊、藍葦華、高伊玲與黃珮琪演技大爆發，四人先是在大阪亞洲電影節榮獲「藥師珍珠賞」最佳演出獎，日前又一同入圍台北電影獎演員獎肯定。

▲電影《我家的事》釋出前導預告。（圖／牽猴子提供）

導演潘客印感性地說：「有生之年能讓一群沒有血緣的人，自在地彼此關心與陪伴，就像故事中的家人一般，這是我創作這部電影，最幸福的時刻之一。」今（19日）全新釋出的前導預告中，能看見演員令人揪心的細膩表演，並搭配盧廣仲為電影量身打造的台語主題曲〈一路順風〉，將情感堆疊至最高點。

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▲藍葦華演技炸裂，一舉一動都令人動容。（圖／牽猴子提供）

預告中一幕幕抽換演員的精湛演技，能見他們眼神中帶有溫暖幸福與倔強憤怒，不同情緒接踵而來，堪稱今年演技大爆發代表作！飾演弟弟的曾敬驊，一幕特寫中低聲嗚咽，緊接著又見他身穿高中制服、眼眶含淚閃爍，與媽媽高伊玲相擁。在恐懼中仍挺身而出保護媽媽，與情緒激動又懊悔的爸爸藍葦華對視，兩人眼神交鋒，演技彷彿在空氣中擦出火花。

主演曾敬驊、藍葦華、高伊玲與黃珮琪投入角色大展精湛演技，一家四口皆上榜入圍第27屆台北電影獎最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新演員，以及最佳編劇共五項大獎。北影總監李亞梅也分享評審大讚本屆演員獎項有如神仙打架，非常難選。

藍葦華表示：「全家人都入圍太開心了！謝謝導演潘客印！」曾敬驊開心喊：「謝謝北影讓我們開啟家族之旅！」首次入圍北影女主角獎的高伊玲當下正在煮飯給演員們吃，笑稱「我根本就還沒下戲！」當天入圍新演員獎的珮琪還帶了一束花送給飾演媽媽的高伊玲，為入圍喜訊增添溫馨。