郭靜純小六兒子身高飆到174cm！　曬母子身高差揭曉「長高秘訣」

記者蔡宜芳／綜合報導

女星郭靜純在2006年嫁給製作人王信貴，婚後育有1女1子。她14日曾曬出和兒子馬克吃飯的照片，透露愛子的身高已經到達174公分，不過，有網友疑惑表示「怎麼看都不像174cm」，對此，郭靜純19日上傳和馬克站在一起的全身照，分享愛子長高的秘訣。

▲郭靜純育有1女1子。（圖／翻攝自Facebook／郭靜純）

在郭靜純上船的照片中，168公分的她和兒子馬克站在一起，馬克顯然還高出半顆頭，郭靜純解釋說：「馬克必竟是小孩，目前體型腿長身短，加上小孩很愛駝背！所以那張照片看起來就會感覺比媽媽矮小。」

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▲郭靜純日前曾分享和兒子吃飯的合照，並透露愛子的身高已達174公分。（圖／翻攝自Facebook／郭靜純）

對於馬克的長高秘訣，郭靜純透露，馬克從嬰兒戒奶後直接跳過副食品階段，第一餐就吃白飯配魚，且對各種魚類都來者不拒，「接著整個成長的過程，除了辣的不吃，他不挑食都願意嘗試，三餐正常，吃好吃滿！」

▲郭靜純曬出與兒子的同框全身照。（圖／翻攝自Facebook／郭靜純）

此外，馬克從小養成早睡的好習慣，每晚9點自動回房休息，睡眠時間超過8小時，直到最近高年級才稍微晚睡。至於運動的部分，郭靜純則解答說：「爾在學校打籃球，但最喜歡的『勞動』就是幫媽媽洗車、打蠟、整理家裡、儲物間，眼中見不得亂！ 」PO文引網友紛紛表示「果然，基因決定起跑點」、「說的沒有錯，一定要從小開始早睡」、「愛整理真的是媽媽的暖男小棉襖」。