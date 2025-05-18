獨／金曲歌后曹雅雯突剃大平頭！　「背後原因藏洋蔥」網全哭了

▲曹雅雯剃平頭陪伴父親治療。（圖／翻攝自曹雅雯IG）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后曹雅雯今（18日）突在社群上曬出自己剃平頭的模樣，只見她身穿黑色上衣，拿下遮陽帽，秀出自己激短的平頭造型，並Po出自己摟著坐在輪椅上爸爸合影寫道：「Always be with you.」超俐落造型一出，瞬間驚艷歌迷，而她剃平頭背後原因更是藏著滿滿的洋蔥，正是為了陪伴父親。

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▲曹雅雯曬出平頭照。（圖／翻攝自曹雅雯IG）



金曲歌后曹雅雯近日剃去一頭長髮，以平頭造型出現在社群平台上，更一連曬出3張和爸爸的合影，只見照片中父女倆都是留著平頭造型，她也打趣寫道：「小孩真不能偷生，錦雄與鐵雄。」其中一張背影照，曹雅雯的平頭造型清晰可見，並摟著坐在紅色電動輪椅上的父親緩緩前行，並深情寫下：「Always be with you.」引來網友感動。

問及剃髮原因？曹雅雯經紀人坦言正是為了陪伴父親抗病、治療，不過她對於爸爸的病情相當低調，僅表示：「是家裡個人隱私不便透露。」經紀人也表示：「雅雯爸爸因為治療關係沒留頭髮，他以前一定會染紅髮，非常時髦愛漂亮！現在沒辦法留了雅雯就想說陪爸爸一起。」而曹雅雯爸爸也一直稱讚她這樣很年輕可愛，「目前身邊看到的朋友都是一致好評！本來以為她這麼高應該會蠻帥的，結果真的是偏可愛。」

曹雅雯向來以細膩情感的音樂打動人心，這次更以實際行動表達對爸爸深厚的愛與支持，深深地令人動容，網友也紛紛湧入留言，除了大讚她的勇敢和孝順，更直誇她的平頭造型很美。

