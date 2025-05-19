昆凌90歲爺爺奪金超猛！　周杰倫讚「太厲害了」連發2動態歡呼

記者劉宛欣／綜合報導

藝人昆凌高齡90歲的爺爺羅倫斯（Laurence Quinlivan），今年報名世壯運標槍、100米、200米田徑、鐵餅和鉛球等項目，在這次的賽事中已經累積1金2銀。孫女婿周杰倫事後也透過Instagram公開曬出照片，恭喜爺爺直呼「太厲害了！」

▲周杰倫、昆凌開心幫爺爺歡慶奪金。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

周杰倫19日在Instagram曬出羅倫斯賽後，記者們上前圍訪的畫面，標註老婆昆凌的帳號，寫下「爺爺太厲害了」，另一張照片則是曬出羅倫斯笑著拿著金牌的畫面，寫著「恭喜」，並附上兩個拉炮的符號。此外，昆凌也在限時動態上轉發了數則其他人上傳恭喜爺爺的貼文，開心地說「謝謝你們幫阿公加油」。

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▲周杰倫在Instagram上曬出爺爺奪下獎牌的畫面。（圖／翻攝自周杰倫、昆凌Instagram）

「昆凌爺爺」羅倫斯年輕時就有田徑底子，曾奪得澳洲高中鉛球冠軍，2024年更在「全國常青田徑國際錦標賽」85歲組100公尺跑出20.53秒佳績勇奪金牌。此次參加世壯運，他一口氣報名100公尺、200公尺短跑，以及鐵餅、標槍、鉛球等多個項目，目前已經拿下一金兩銀，接下來21日下午還要挑戰鐵餅，22日下午5點參加鉛球初賽。